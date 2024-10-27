Принц Вільям вперше «простягнув оливкову гілку миру» брату Гаррі: що трапилось

Певно, погіршення здоров'я короля Чарльза III змушує його дітей забути всі образи і подумати про примирення.

Брати на жалобній церемонії

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Це може бути одним з пояснень того, що принц Вільям вперше за шість років публічно згадав принца Гаррі, пишуть британські ЗМІ.



До останнього часу вважалося, що саме принц Вільям є непримиренним противником повернення Гаррі до королівської родини. Здавалося, спадкоємець престолу, ображений скандальними одкровеннями молодшого брата, взагалі викреслив його зі свого життя. І ось крига скресла: Вільям вперше за цілих 6 років публічно згадав Гаррі.

Важливий крок до примирення він зробив у новому документальному фільмі про боротьбу з бездомністю у Британії. Старший син Чарльза III з теплотою згадав, як одного разу принцеса Діана відвезла його з братом до притулку для бездомних у Лондоні, щоб показати реалії життя поза палацу.

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Принцеса Діана з синами

«Моя мати водила мене в The Passage (лондонська благодійна організація, яка допомагає безпритульним), вона водила туди Гаррі і мене… Я ніколи раніше не був подібних до місць і трохи хвилювався, бо не знав, чого чекати. Моя мати, як завжди, допомагала всім розслабитися, з усіма жартувала… Я пам'ятаю, як ми добре спілкувалися, грали в шахи та балакали. Ти зустрічаєш людей, як і я тоді, котрі вкладають у твою голову іншу точку зору», — передає видання слова принца.

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Крім того, до виходу фільму Вільям поділився фотографіями свого візиту, що раніше не публікувалися, в притулок з Діаною і Гаррі. На зворушливих знімках ще зовсім маленькі принци позують із співробітниками та підопічними організації.

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Британські ЗМІ вже встигли охрестити цю рідкісну згадку опального брата «протягнутою йому оливковою гілкою миру». Але не всі налаштовані так оптимістично: багато користувачів Мережі в словах Вільяма жодних натяків на примирення не виявили.

«Брат був великою частиною його життя. Він не може переписати минуле — натомість він може вибирати, з ким він близький зараз, і саме це він і робить», «Люди хапаються за будь-яку соломинку, сподіваючись, що вони помиряться».

Вільям говорив про свою матір та її вчинки. Гаррі є частиною історії Діани, тому цілком природно, що він згадав його. На відміну від брата, Вільям не наполягає на тому, що він був єдиним сином своєї матері"ю

«Це не оливкова гілка. Це швидкоплинний коментар про відвідання благодійної організації разом із матір'ю. Можливо, Вільям м'яко нагадує своєму братові, що він міг би займатися на батьківщині справді важливими речами, якби не віддав перевагу життю американської знаменитості другого ряду», — висловлюють думку читачі таблоїду Daily Mail.

Нагадаємо, що чимало експертів називають причиною розбіжностей між братами перш за все «неправильну» поведінку дружини принца Гаррі Меган Маркл.

Фото dailymail.co.uk/

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