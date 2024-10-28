Штовхають в обійми ворога: українців у прифронтових зонах позбавляють можливості користуватися Інтернетом

Схоже, скоро 26% українців в сільській місцевості остаточно втратять доступ до Інтернету. Справа в тому, що інтернет-провайдерів змушують переходити на загальну систему оподаткування, що автоматично збільшує їх затрати, які вони, відповідно, перекладають на абонентів.



Про це пише нардепка Ніна Южаніна, зазначаючи, що «громадяни вже відчули на собі здорожчання вартості послуг операторів приблизно на 20%».

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«Але до таких дій вдалися ті з них, хто виконав нібито вимоги законодавства. Тоді як 700−800 суб’єктів сфери телекомунікацій подали заяви про припинення своєї діяльності», — зазначає політикиня та додає, що 26% абонентів у сільській місцевості через виведення інтернет-провайдерів з-під спрощеної системи оподаткування взагалі можуть залишитися без можливості мати доступ до мережі.

За її словами, на сьогодні послуги в сільській місцевості надає 1281 постачальник (з 3039 загалом по Україні). Підприємці забезпечують потреби у зв’язку як фізичних осіб (домогосподарств), так і суб’єктів господарювання, у тому числі шкіл, лікарень, сільських рад тощо.



«До того ж саме малі інтернет-провайдери залишаються працювати в прифронтових зонах. Якщо там не буде доступу до українського інтернету, яку інформацію, звідки і про що матимуть тамтешні мешканці? Невже владі байдуже навіть це?» — задається зовсім не риторичним запитанням депутатка.

Нагадаємо, що в Україні також дорожчають продукти харчування. За рік найбільше в ціні «набрав» борщовий набір.

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Фото Pixabay

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