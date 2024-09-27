Частина інтернет-провайдерів України хочуть підняти ціни вдвічі: кому доведеться платити більше

В Україні, де продовжує дорожчати комуналка, з початку жовтня можуть підняти ціни на свої послуги ы провайдери інтернет-зв'язку.

Про це виданню «Головред» розповів Микола Кучерук, директор інтернет-провайдера Еліт-Лайн у Краматорську. Причина у тому, що провайдерів змушують перейти на загальну систему оподаткування, що збільшить їхні витрати. А більшість із них, як виявилося, працюють за спрощеною системою, як ФОП.



За словами Кучерука, через доданий ПДВ та нові витрати на бухгалтерію, ціни для абонентів можуть зрости на 10−15%. Особливо це вдарить по невеликих провайдерах у селах, де бізнесу доведеться наймати бухгалтерів, а отже, ціни на інтернет можуть навіть подвоїтися, щоб оператори залишалися в плюсі.

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«У Краматорську ціни на Інтернет зростуть на 10−15 відсотків через те, що провайдери будуть змушені витрачати кошти на адміністрування податків. По всій Україні ситуація в селах, де малоповерхова забудова та послуги надають ФОП, підприємці будуть змушені наймати бухгалтерів, через що 1000−2000 абонентам, можливо, доведеться підвищувати ціни вдвічі, щоб залишатися рентабельними», — заявив Кучерук.

Крім того, підвищення податкового навантаження може вплинути на якість зв'язку. За словами Кучерука, дрібні оператори будуть змушені зосередитися на податках та документах, а не на оновленні обладнання та підтримці стабільного інтернету.

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Нагадаємо, що НБУ в своєму інфляційному звіті прогнозував зростання цін на газ, опалення та гарячу воду у 2025 році.

Фото Pixabay

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