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Погода

Підготуйте пуховички та противні шапки: синоптикиня розповіла, коли в Україну точно прийде похолодання

13:51 28 жовтня 2024
Осінь

Синоптикиня Наталія Діденко, яка прогнозувала похолодання на початку листопада, підтвердила цей прогноз.

«Відчутне похолодання прийде з 2−3-го листопада, із найближчих суботи-неділі. Підготуйте пуховички та противні шапки і улесливо попосміхайтеся комунальникам, може, вони змилосердяться і ввімкнуть опалення», — сумно жартує синоптикиня.

Щодо погоди на вівторок, 29 жовтня, то на більшості територій України буде сухо, місцями з туманами, а опади ймовірні у західних регіонах.

Протягом дня у вівторок очікується +10+16 градусів, прохолодніше буде на Волині, Рівненщині, Чернігівщині та Сумщині — подекуди +9+11 градусів. У Києві 29 жовтня без опадів. Вночі +6+8 градусів, вдень — до +11+13 градусів.

Наталія Діденко також попереджає про магнітну бурю, яка триватиме ще кілька днів та може позначатися на самопочутті людей.

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За даними meteoagent.com, йдеться про достатньо потужну бурю з К-індексом 6 (сильна буря) 28 жовтня, яка триватиме й 29 жовтня, коли геомагнітна активність трохи знизиться.,

Фото https://meteoagent.com

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Нагадаємо, що в «Укргідрометцентрі» попереджали, що з 3 листопада дощі переходитимуть у мокрий сніг, а температура ночами знижуватиметься до 0−5 градусів морозу.

Фото Pixabay

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