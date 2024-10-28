путін не ворог: що сказав про припинення війни в Україні кандидат у віце-президенти США від республіканців

В інтерв'ю програмі «Зустріч з пресою» на телеканалі NBC News кандидат у віцепрезиденти США від республіканської партії Дональда Трампа Джей Ді Венс охарактеризував путіна не як ворога, а як «супротивника і конкурента».

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«Я думаю, що ми повинні бути розумними в питаннях дипломатії, — додав Венс, — Те, що нам хтось не подобається, не означає, що ми не можемо час від часу вступати з ним у розмову», пише NBC news.

Ці слова прозвучали у відповідь на запитання ведучої Крістен Велкер про те, вважає Венс путіна союзником чи ворогом.

«Я думаю, що важливо, якщо ми коли-небудь збираємося закінчити війну в Україні, в принципі, на певному рівні, нам доведеться брати участь у переговорах між Україною, росією, нашими союзниками по НАТО в Європі. І це просто необхідна частина», — сказав Венс.

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В іншому інтерв'ю в програмі «Обличчям до нації» на каналі CBS Венс запевнив глядачів, що Трамп дотримуватиметься Конституції, якщо його знову оберуть.

«Я не хвилююся за Дональда Трампа. Я думаю, що Дональд Трамп вірить в Конституцію. Саме тому він балотується в президенти втретє», — сказав Венс модераторці Маргарет Бреннан.

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Раніше повідомлялося, що журналіст розповів про те, чому важливо розуміти позиції Гарріс та Трампа щодо війни в Україні.

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