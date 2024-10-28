Позиції Гарріс та Трампа щодо війни в Україні: журналіст про те, чому це важливо

Поки одні аналітики розмірковують щодо того, на що піде президент США Байден у останні 76 днів після виборів, щоб виправити ситуацію в Україні, інші пишуть про глобальні результати виборів. 47-й президент США не лише очолить власну країну, але й матиме неофіційний титул «лідера вільного світу». У широкому розумінні це означає, що американський президент, як головнокомандувач наймогутнішої держави на планеті, визначає напрямок зовнішньої політики демократичних держав. Результати виборів у США можуть сформувати глобальну безпеку на довгі роки, тож проте, що демократка Камала Гарріс і республіканець Дональд Трамп кажуть про кризу в Україні, розмірковує заступник політичного редактора Express Мартін Браун.

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Підхід Камали Гарріс до зовнішньої політики дуже близький до підходу нинішнього президента США Джо Байдена. Вона робить сильний акцент на підтримці глобальних альянсів США, особливо з НАТО. Ізоляціоніст Дональд Трамп неодноразово заявляв, що світ був більш мирним місцем, коли він був при владі. Він давно скептично ставиться до НАТО, одного разу заявивши, що «заохочував» би росію до вторгнення в країну-члена, якби та не платила достатньо. Трамп не виключив виходу з НАТО і навіть припустив, що може відступити від інших альянсів. Знову ж таки, Камала Гарріс повністю приєдналася до реакції адміністрації Байдена на вторгнення росії в Україну майже три роки тому.

Вона пообіцяла непохитну підтримку Києву і неодноразово критикувала «жорстокість» путіна. Оскільки багато його прихильників виступають проти продовження потоку американської допомоги Україні, Трамп пообіцяв «фундаментально переоцінити» підхід країни. Колишній президент похвалився, що покладе край трирічній війні в перший же день свого перебування на посаді. І, звичайно ж, існують «особливі відносини» між Трампом і володимиром путіним.

«Не забуваймо, що у 2016 році американські спецслужби дійшли висновку, що росія допомогла вплинути на результати виборів проти Гілларі Клінтон за допомогою кампанії підтримуваних державою кіберзломів і фейкових новин», — пише Браун.

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Нагадаємо, шо глава NASA закликав розслідувати повідомлення про регулярні розмови Маска і путіна, адже саме російські олігархи-путіністи допомогли викупити Twitter мільярдеру Маску.

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