Українку Магучих визнали найкращою в Європі: олімпійська чемпіонка затьмарила всіх на церемонії у Скоп'є (фото, відео)

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту, 23-річна Ярослава Магучих, яка побила світовий рекорд 37-річної давнини, стала першою в історії українкою, котру визнали легкоатлеткою року в Європі.

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На церемонії Athlete of the Year Awards-2024 у столиці Північної Македонії Скоп'є красуня затьмарила всіх, вийшовши на сцену в шикарній сукні та з розпущеним волоссям. До речі, на шиї спортсменки з Дніпра красувався кулон з написом Dnipro. Таким чином спортсменка вшанувала пам'ять п'яти мешканців свого рідного міста, які загинули внаслідок ракетної атаки російських терористів 26 жовтня.

«Ця нагорода для всіх моїх людей в Україні», — сказала Ярослава Магучих зі сцени (на відео — з 10:11).

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Додамо, що у боротьбі за престижну нагороду українка випередила у трійці фіналісток уславлених легкоатлеток Фемке Болл із Нідерландів та британку Кілі Ходжкінсон.

Нагадаємо, що у 2024 році Ярослава Магучих, окрім титулу олімпійської чемпіонки, також виборола «золото» чемпіонату Європи та виграла суперфінал «Діамантової ліги».

До речі, у 2013 році найкращим легкоатлетом Європи серед чоловіків став українець Богдан Бондаренко.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярослава Магучих витратила мільйони з олімпійських призових на допомогу тваринам та українським воїнам.

Фото X European Athletics

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