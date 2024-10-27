Атака дронів на Україну: скільки цілей знищила українська ППО

В ніч на 27 жовтня армія рф запустила по Україні 80 «шахеді». Силами ППО було збито 41 ударний дрон, повідомили у командуванні Повітряних сил.

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«У ніч на 27 жовтня 2024 року (із 21.00 26 жовтня) противник атакував 80-ма ударними БпЛА типу „Shahed“ та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — рф», — йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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Ворожі дрони знищили в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Крім того, 32 російських безпілотника локаційно втрачено, один полетів у напрямку Білорусі.

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Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині, зазачили в командуванні. Тривога у столиці тривала майже три з половиною години.

Сили та засоби протиповітряної оборони виявили в повітряному просторі в напрямку Києва приблизно десяток безпілотників противника. Всі дрони були знешкоджені на околицях міста, зазначили в КМВА.

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На Київщині, за інформацією начальника Київської ОВА Руслана Кравченка, влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає.

Разом з тим, в одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено 1 приватний будинок та 2 автомобілі. У будинку вибиті вікна, пошкоджено паркан.

Також сталося загоряння лісової підстилки. Пожежа ліквідована.

З тривогами через ворожі БпЛА минула ніч і в Черкаській області. В межах області ППО знищила 3 «шахеди», повідомив керівник ОВА Ігор Табурець.

За його словами, уламки одного з БПЛА впали на територію об'єкта інфраструктури на Уманщині. Пожежу оперативно ліквідовано. Без потерпілих.

На Сумщині було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. У Сумах через атаку дронів зникло світло.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Дніпрі завершено пошуково-рятувальну операцію після удару балістикою. На жаль, 5 людей загинули, понад 30 постраждали. Сьогодні у Дніпрі день жалоби.

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