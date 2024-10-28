Найманці: стало відомо чому КНДР погодилась дати своїх військових рф

Війська Північної Кореї вже перебувають у Курській області на території бойових дій. Скоріш за все, КНДР надала військових рф в обмін на ядерні технології та фінансування, й вони у цій війні — всього лише найманці, вважає політолог Ігор Чаленко.

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«За даними української розвідки, Кім Чен Ин надав північнокорейських солдатів путіну в обмін на ядерні технології для тактичного ядерного озброєння. За неофіційними даними, у Кім Чен Ина є вже близько 45−60 ядерних боєголовок», — зауважив експерт.

Скоріш за все, додав Чаленко, у КНДР могли виникнути проблеми з виробництвом цього озброєння, тому й необхідні технології. Ну і плюс — фінансування.

«Зараз не можна дивитися на північнокорейських військовослужбовців як на повноцінну окрему одиницю. Це найманці. путін банально купив до трьох тисяч північнокорейських військовослужбовців. У перспективі — до 12 тисяч військовослужбовців. Але це просто найманці, „гарматне м’ясо“. Для них буде щастям потрапити в український полон», — каже політолог.

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Раніше повідомлялося, чому втручання у війну солдатів КНДР може обернутися проти путіна.

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