В Києві стався прорив тепломережі: центр столиці заливає водою
У вівторок, 29 жовтня, в центрі Києва, який вже частково розпочав опалювальний сезон, стався прорив тепломережі.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
По вулиці Велика Васильківська тече гаряча вода і парує асфальт.
Очевидці зазначають, що від Ділової до Олімпійської по дорозі тече гаряча вода.
Що кажуть у «Київтеплоенерго»
Витік на вулиці Великій Васильківській локалізували, повідомляють у «Київтеплоенерго».
«Близько 7 ранку на вул. Велика Васильківська, 84 сталось експлуатаційне пошкодження в тепловій камері, в результаті відбувся витік води через люк та дренажні канали на проїжджу частину», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що минулої зими масштабний прорив теплотраси стався на бульварі Шевченка.
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