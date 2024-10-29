41.10 / 41.66 44.61 / 45.26
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

В Києві стався прорив тепломережі: центр столиці заливає водою

9:57 29 жовтня 2024
Порив теплотраси

У вівторок, 29 жовтня, в центрі Києва, який вже частково розпочав опалювальний сезон, стався прорив тепломережі.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

По вулиці Велика Васильківська тече гаряча вода і парує асфальт.

Очевидці зазначають, що від Ділової до Олімпійської по дорозі тече гаряча вода.

РЕКЛАМА

Що кажуть у «Київтеплоенерго»

Витік на вулиці Великій Васильківській локалізували, повідомляють у «Київтеплоенерго».

РЕКЛАМА

«Близько 7 ранку на вул. Велика Васильківська, 84 сталось експлуатаційне пошкодження в тепловій камері, в результаті відбувся витік води через люк та дренажні канали на проїжджу частину», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що минулої зими масштабний прорив теплотраси стався на бульварі Шевченка.

РЕКЛАМА

290

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

люди

Індексація буде, але не 16,95%: названо суму, на яку підвищать пенсії

Катерина Кухар

Інша: Катерина Кухар вразила зізнанням

грядка

Зубчики не загниють, не замерзнуть, і не будуть затримувати сходи: як і чим потрібно мульчувати озимий часник (відео)

Щоденний гороскоп

Скорпіонам пощастить фінансово, а Терезам дадуть слушну пораду Раки або Діви: гороскоп на 29 жовтня для всіх знаків Зодіаку

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту