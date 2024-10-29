В Києві стався прорив тепломережі: центр столиці заливає водою

У вівторок, 29 жовтня, в центрі Києва, який вже частково розпочав опалювальний сезон, стався прорив тепломережі.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

ВІДЕО ДНЯ

По вулиці Велика Васильківська тече гаряча вода і парує асфальт.

Очевидці зазначають, що від Ділової до Олімпійської по дорозі тече гаряча вода.

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Що кажуть у «Київтеплоенерго»



Витік на вулиці Великій Васильківській локалізували, повідомляють у «Київтеплоенерго».

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«Близько 7 ранку на вул. Велика Васильківська, 84 сталось експлуатаційне пошкодження в тепловій камері, в результаті відбувся витік води через люк та дренажні канали на проїжджу частину», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що минулої зими масштабний прорив теплотраси стався на бульварі Шевченка.



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