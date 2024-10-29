Це було гірше, ніж пологи: популярна співачка шокувала зізнанням про проблеми зі здоров’ям

Музичний тур популярної британської співачки Адель, яка торік вийшла заміж, добігає кінця. Фінальні концерти співачки, яка планує після туру взяти творчу паузу, відзначаються великою емоційністю та особистими одкровеннями.

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Зокрема на виступі в Caesars Palace в Лас-Вегасі зірка зізналася, що ледь не втратила слух через важку бактеріальну інфекцію, повідомляє видання Express. Ця хвороба дала про себе знати влітку в Мюнхені, де Адель виступала з п’ятьма концертами.

Співачка розповіла, що страх перед втратою слуху та сильний біль були настільки нестерпними, що іноді їй хотілося відрізати собі вухо. Найбільше постраждало ліве вухо, яке завдавало дискомфорту через часткову глухоту.

Довго не ставало легше, адже правильний антибіотик вдалося підібрати не одразу.

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Адель зазначила, що вушна інфекція стала найболючішим і найнеприємнішим досвідом у її житті, оскільки раніше вона не страждала від таких хвороб.

«У мене ніколи раніше цього не було. Це найболючіша річ, яка коли-небудь траплялася зі мною. Це було гірше, ніж пологи. Кілька днів я приймала неправильні антибіотики, поки не вдалося знайти дієвий препарат», — поділилася співачка.

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На щастя, зараз Адель здорова. Раніше повідомляли про те, що через проблеми зі здоров’ям Адель вимушена була скасувати свій виступ у Лас-Вегасі.

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