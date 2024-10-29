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Поки Чарльз III бореться з раком: принца Вільяма розлютили слова Гаррі про Кейт Міддлтон

13:05 29 жовтня 2024
Принц Вільям

Більшість британців переживають за свого короля, адже стан здоров'я Чарльза III дійсно далекий від ідеального. Тому піддані Його Величності сподівалися, що на тлі боротьбі монарха з раком його діти Вільям та Гаррі нарешті примиряться, і були дуже раді, коли Вільям протягнув «оливкову гілку миру» молодшому брату.

Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

На жаль, такий крок принца зустрів спротив з боку ворогів королівської родини: комусь, схоже, не дуже хочеться, щоб Вільям і Гаррі примирились. Тому в архївах Netflix ними було знайдено відео, в якому Гаррі говорить не дуже приємні речі про дружину Вільяма Кейт Міддлтон.

Зокрема, в інтерв'ю 2022 року в документальному фільмі для Netflix Гаррі натякнув, що Вільям одружився з Кейт не з любові, а тому, що вона відповідала королівським уявленням про ідеальну майбутню королеву.

«Я думаю, що для багатьох людей у сім'ї, особливо, очевидно, чоловіків, може виникнути спокуса чи бажання одружитися з кимось, хто впишеться у стандарти, на відміну від когось, з ким вам, можливо, судилося бути» , — заявив тоді герцог Сассекський

Іншими словами, Гаррі натякнув на те, що його брат одружився не по любові, а через те, що Кейт «найбільше відповідала стандартам майбутньої королеви».

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За словами інсайдера, Вільяма це розлютило. І тепер, коли відео знову спливло в Мережі, він висловився про брата у дуже негативному ключі. І, звісно, ні про яке примирення між братами поки що не може бути й мови.

В той же час Чарльз III, нагадаємо, почав відмовлятися від їжі на тлі погіршення стану.

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