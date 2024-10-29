Поки Чарльз III бореться з раком: принца Вільяма розлютили слова Гаррі про Кейт Міддлтон
Більшість британців переживають за свого короля, адже стан здоров'я Чарльза III дійсно далекий від ідеального. Тому піддані Його Величності сподівалися, що на тлі боротьбі монарха з раком його діти Вільям та Гаррі нарешті примиряться, і були дуже раді, коли Вільям протягнув «оливкову гілку миру» молодшому брату.
Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.
На жаль, такий крок принца зустрів спротив з боку ворогів королівської родини: комусь, схоже, не дуже хочеться, щоб Вільям і Гаррі примирились. Тому в архївах Netflix ними було знайдено відео, в якому Гаррі говорить не дуже приємні речі про дружину Вільяма Кейт Міддлтон.
Зокрема, в інтерв'ю 2022 року в документальному фільмі для Netflix Гаррі натякнув, що Вільям одружився з Кейт не з любові, а тому, що вона відповідала королівським уявленням про ідеальну майбутню королеву.
«Я думаю, що для багатьох людей у сім'ї, особливо, очевидно, чоловіків, може виникнути спокуса чи бажання одружитися з кимось, хто впишеться у стандарти, на відміну від когось, з ким вам, можливо, судилося бути» , — заявив тоді герцог Сассекський
Іншими словами, Гаррі натякнув на те, що його брат одружився не по любові, а через те, що Кейт «найбільше відповідала стандартам майбутньої королеви».
За словами інсайдера, Вільяма це розлютило. І тепер, коли відео знову спливло в Мережі, він висловився про брата у дуже негативному ключі. І, звісно, ні про яке примирення між братами поки що не може бути й мови.
В той же час Чарльз III, нагадаємо, почав відмовлятися від їжі на тлі погіршення стану.153
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