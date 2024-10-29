Вкрали 22 тонни чедеру: шеф-кухар Джеймі Олівер просить допомогти зловити шахраїв

Відомий британський шеф-кухар Джеймі Олівер закликав любителів сиру допомогти поліції зловити шахраїв, які викрали 22 тонни англійського та валлійського чедеру, пише geo.tv. Олівер назвав крадіжку «нахабним пограбуванням шокуючих масштабів».

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Він закликав підписників Instagram бути напоготові, якщо вони почують щось про «вантажівку шикарного сиру», яку пропонують «задешево», додавши, що чедер спочатку коштував близько 388 000 доларів США.

Ця заява з'явилася після того, як компанія Neal's Yard Dairy заявила, що поставила чедер ймовірному шахраю, який видавав себе за гуртового дистриб'ютора великої французької роздрібної мережі, перш ніж зрозуміла, що її обдурили. Компанія, провідний дистриб'ютор і роздрібний продавець британських крафтових сирів у Великобританії, заявила, що вона заплатила компаніям Hafod, Westcombe і Pitchfork, невеликим виробникам викраденого сиру, щоб їм не довелося нести витрати.

Компанія додала, що співпрацює з лондонською поліцією, щоб ідентифікувати злочинців.

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«Розслідування обставин триває», — сказано в повідомленні. Ніхто поки що не був заарештований.

Сироварня закликає роздрібних продавців сиру по всьому світу звертатися до них, якщо вони підозрюють, що їм продали крадений сир, зокрема, чедер у тканинних упаковках по 10 кг або 24 кг зі знятими етикетками.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що потрібно зробити заздалегідь, щоб зберегти дані карток та гроші, на випадок, якщо шахраї вкрадуть телефон.

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