Вивчаємо англійську і вчимося готувати разом з Джеймі Олівером: вальдорфський салат від відомого шефа
Джеймс (Джеймі) Олівер — відомий англійський шеф-кухар, який у себе на батьківщині не менш популярний, ніж Євген Клопотенко чи Тетяна Литвинова в Україні.
Як і українські «телешефи», Джеймі бере участь у телепроєктах та видає книги, в яких популяризує здорове харчування.
Цікаво, що багато іноземців використовують записи його телешоу не тільки для того, щоб навчитися добре готувати, але й для вивчення «правильного» варіанту англійської мови, адже акцент кухаря, і навіть його жарти, зрозумілі людям у багатьох країнах.
Як приклад пропонуємо запис одного з телеетерів Джеймі, в якому він запрошує глядачів у «прекрасний світ салатів» і готує корисний вальдорфський салат, який чудово підходить для жінок на дієті.
«У класичній заправці для „Вальдорфа“ — майонез. За бажанням можете замінити його йогуртом», — пропонує шеф-кухар.
Вальдорфський салат
Інгредієнти на 4 порції
1 упаковка черешкової селери
по 1 середньому грону рожевого та білого винограду без кісточок
60 г волоських горіхів
2 яблука
2 маленькі качанчики салату романо
оливкова олія
сіль
Для заправки:
1 ст. л. дрібно нарізаного тархуна
200 г натурального йогурту
2 ст. л. оливкової олії
1 ст. л. англійської гірчиці
1−2 ст. л. лимонного соку
сіль
перець
Приготування:
Інгредієнти для заправки змішати та поставити у холодильник.
Викласти виноград і горіхи на застелений пергаментом лист, збризкати оливковою олією, посолити і поперчити, запікати при 200 ° С приблизно 10 хв.
Очистити селеру від твердих зовнішніх волокон. Нарізати тонкими скибочками.
Так само зробити з салатом романо.
Яблука нарізати тонкою соломкою, не очищаючи від шкірки.
Змішати селеру, романо та яблука, покласти запечені ягоди винограду. Додати горіхи.
Полити заправкою й салат готовий.
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