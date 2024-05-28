Вивчаємо англійську і вчимося готувати разом з Джеймі Олівером: вальдорфський салат від відомого шефа

Джеймс (Джеймі) Олівер — відомий англійський шеф-кухар, який у себе на батьківщині не менш популярний, ніж Євген Клопотенко чи Тетяна Литвинова в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Як і українські «телешефи», Джеймі бере участь у телепроєктах та видає книги, в яких популяризує здорове харчування.

Цікаво, що багато іноземців використовують записи його телешоу не тільки для того, щоб навчитися добре готувати, але й для вивчення «правильного» варіанту англійської мови, адже акцент кухаря, і навіть його жарти, зрозумілі людям у багатьох країнах.

Як приклад пропонуємо запис одного з телеетерів Джеймі, в якому він запрошує глядачів у «прекрасний світ салатів» і готує корисний вальдорфський салат, який чудово підходить для жінок на дієті.

РЕКЛАМА

«У класичній заправці для „Вальдорфа“ — майонез. За бажанням можете замінити його йогуртом», — пропонує шеф-кухар.

Вальдорфський салат

РЕКЛАМА

Інгредієнти на 4 порції

1 упаковка черешкової селери

по 1 середньому грону рожевого та білого винограду без кісточок

60 г волоських горіхів

2 яблука

2 маленькі качанчики салату романо

оливкова олія

сіль

Для заправки:

1 ст. л. дрібно нарізаного тархуна

200 г натурального йогурту

2 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. англійської гірчиці

1−2 ст. л. лимонного соку

сіль

перець

РЕКЛАМА

Приготування:

Інгредієнти для заправки змішати та поставити у холодильник.

Викласти виноград і горіхи на застелений пергаментом лист, збризкати оливковою олією, посолити і поперчити, запікати при 200 ° С приблизно 10 хв.

Очистити селеру від твердих зовнішніх волокон. Нарізати тонкими скибочками.

Так само зробити з салатом романо.

Яблука нарізати тонкою соломкою, не очищаючи від шкірки.

Змішати селеру, романо та яблука, покласти запечені ягоди винограду. Додати горіхи.

Полити заправкою й салат готовий.

А от відома кулінарка Наталя Калніна нагадала рецепт дуже простого, але смачного салату, для приготування якого знадобляться бюджетні продукти. Вона також поділилась рецептом угорського пирога, схожого на снікерс.

10

Читайте нас у Facebook