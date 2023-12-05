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Продукти, які ви ніколи не повинні класти в морозильну камеру

20:16 7 грудня 2023
морозилка

Морозильна камера є незамінним елементом у більшості домівок, причому спектр застосування її стає дедалі ширший, зокрема як засіб боротьби з міллю. Однак неправильні методи використання можуть призвести до пошкодженя як продуктів, так і морозилки, що в підсумку буде дорого коштувати. На думку експертів, існують певні продукти, яких слід уникати в морозильній камері, повідомляє Nyheder24.dk.

Експерти з RGB Direct, одного з найбільших британських ритейлерів електроніки, поділилися своїми знаннями про те, що ніколи не варто класти в морозильну камеру, щоб продовжити термін її служби. До них відносяться консерви, яйця з коробки та навіть певні фрукти та овочі.

Перше попередження стосується консервів. Експерти закликають людей ніколи не заморожувати консерви в оригінальних банках, оскільки їхній вміст замерзає і розширюється, що може призвести до того, що банки лопнуть.

Яйця зі шкаралупою також не варто заморожувати, оскільки рідина всередині може розширитися і розколоти шкаралупу. Якщо ви хочете заморозити яйця, краще розбити їх, збити та зберігати яєчну суміш у герметичному контейнері.

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Такі продукти, як салат, огірки та кавун, можуть стати кашоподібними й втратити свою текстуру при заморожуванні через високий вміст води. Хоча після заморожування їх все ще можна використовувати в кулінарії, вони не збережуть своєї первісної хрусткої скоринки.

Молочні продукти, такі як молоко та йогурт, можуть змінювати текстуру і розшаровуватися при заморожуванні. Однак експерти додали, що тверді сири, зокрема чедер і пармезан, можна заморожувати. Експерти радять бути обережними з розміщенням продуктів у скляній тарі в морозильній камері, оскільки вона може розбитися. Якщо вам потрібно заморозити продукти у склі, вони рекомендують використовувати безпечні для морозильної камери скляні контейнери.

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Нагадаємо, щоб продукти в холодильнику зберігалися вдвічі довше, господарки радять застосувати хитрий «трюк з трубочкою».

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