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Вже їду: доньку Олі Полякової виключили з престижного музичного вузу

17:51 29 жовтня 2024
Маша та Оля Полякови

Донька популярної співачки Олі Полякової Маша, яка нещодавно поїхала вчитися за кордон, повернулася в Україну. Виявилось, що престижний музичний вуз Берклі, де Маша вже навчається півтора року, відрахував її. Справа в тому, що дівчина завчасно не прибула на семестр і за правилами студента мають виключити.

Марія запізнилася на навчання, вирішуючи проблеми зі здоровʼям, і, за словами дівчини, навіть попереджала про це в університеті. Але коли Маша прилетіла до Бостона, виявилося, що її листа ніхто не читав, і студентська віза анульована.

«Мені все ж таки вдалося повернутися до навчання, — запевнила Маша у проєкті „ЖВЛ“. — І через два місяці я вже їду до Бостону».

Відомо, що зараз дівчина знаходиться у Києві, пише перший сольний альбом і навіть виступила «на розігріві» зіркової мами під час великого концерту Олі Полякової у Києві.

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Нагадаємо, нещодавно мережа накинулася на Олю Полякову.

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