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Дозвіл на реекспорт зброї в Україну: у Швейцарії зробили несподівану заяву

16:20 30 жовтня 2024
Прапори України та Швейцарії

Президентка Швейцарії Віола Амгерд заявила, що вона виступає за перегляд заборони, яка наразі перешкоджає реекспорту зброї швейцарського виробництва з інших країн в Україну, зазначивши, що ембарго шкодить промисловості та безпеці її країни.

Заклики до Швейцарії порвати з багатовіковою традицією нейтралітету зростають як всередині країни, так і за кордоном, відколи росія вторглася в Україну у 2022 році. Парламент Швейцарії вже рекомендував пом'якшити правила торгівлі зброєю, хоча минулого року уряд відмовився змінювати свою давню політику, пише Reuters.

«Особисто я вважаю, що ми повинні зробити крок вперед для нашої промисловості, — сказала Віола Амгерд, яка також є міністром оборони, на пресзаході в Берні у відповідь на запитання про політику. — Це стає складним, тому що такі країни, як Нідерланди, вирішили не купувати у Швейцарії, оскільки реекспорт не є вільним, і я це розумію. Якщо у нас є проблеми з нашою оборонною промисловістю, це означає, що у нас також є проблеми з безпекою, тому що важливо мати технології та ноу-хау».

Водночас вона додала, що Швейцарія, яка виступає мирним посередником у глобальних конфліктах, ніколи не постачатиме зброю безпосередньо до країни, яка перебуває у стані війни.

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Попри свій тривалий нейтралітет, Швейцарія є великим постачальником зброї, 14-м з найбільших у світі у 2022 році, згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру. У 2023 році продажі швейцарської зброї вже впали, і критики звинувачують у цьому нейтральну позицію країни.

У ширшому сенсі Амгерд заявила, що Швейцарії необхідно більше інвестувати в безпеку в Європі й що вона планує зміцнювати зв'язки з партнерами, в тому числі з НАТО.

«За останні 30 років Швейцарія недостатньо інвестувала в оборону, і нам потрібно надолужити згаяне», — сказала вона.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що нейтральна Швейцарія може піти на безпрецедентний крок, адже у країні заговорили про продаж майже 100 танків Leopard-2.

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