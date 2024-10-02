Відіграють важливу роль: в Німеччині підтримують поставку далекобійних ракет Україні

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка вимагає «сильного сигналу» проти путіна, підтримує ідею поставок Україні Заходом далекобійних ракет для самооборони. Хоча канцлер Олаф Шольц займає з цього питання іншу позицію, пише Deutsche Welle.

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«Я завжди казала, що далекобійні ракети відіграють важливу роль, особливо для подолання мінного поясу на сході України. А в коаліції — у демократичній коаліції — відбувається так, що якщо партнери не можуть домовитися про один пункт, ми не можемо підтримати постачання далекобійної зброї в Україну. Тоді це роблять американці, британці і французи», — зауважила політикиня.

Вона заявила про продовження Німеччиною військової допомоги Україні.

«Особливо важлива ця підтримка з огляду на можливість повернення в Білий дім США експрезидента країни Дональда Трампа після виборів. У чому можна було бути впевненим щодо Трампа, то тільки у його непередбачуваності», — наголосила міністерка.

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Раніше «ФАКТИ» наводили слова литовського міністра оборони Лаурінаса Кащюнаса про те, що риторика путіна показує, що він боїться далеких ударів з України.

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