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Відіграють важливу роль: в Німеччині підтримують поставку далекобійних ракет Україні

17:21 2 жовтня 2024
Анналена Бербок в Україні

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка вимагає «сильного сигналу» проти путіна, підтримує ідею поставок Україні Заходом далекобійних ракет для самооборони. Хоча канцлер Олаф Шольц займає з цього питання іншу позицію, пише Deutsche Welle.

«Я завжди казала, що далекобійні ракети відіграють важливу роль, особливо для подолання мінного поясу на сході України. А в коаліції — у демократичній коаліції — відбувається так, що якщо партнери не можуть домовитися про один пункт, ми не можемо підтримати постачання далекобійної зброї в Україну. Тоді це роблять американці, британці і французи», — зауважила політикиня.

Вона заявила про продовження Німеччиною військової допомоги Україні.

«Особливо важлива ця підтримка з огляду на можливість повернення в Білий дім США експрезидента країни Дональда Трампа після виборів. У чому можна було бути впевненим щодо Трампа, то тільки у його непередбачуваності», — наголосила міністерка.

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Раніше «ФАКТИ» наводили слова литовського міністра оборони Лаурінаса Кащюнаса про те, що риторика путіна показує, що він боїться далеких ударів з України.

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