Наводили ворожі КАБи на шпиталі та позиції ЗСУ: у Донецькій області затримали групу зрадників (фото)

На Донеччині, де раніше співробітники української спецслужби викрили 22-річного оператора БпЛА однієї з бригад ЗСУ, який зливав ворогу локації свого (!) підрозділу, були виявлені та затримані четверо ворожих агентів — зрадники наводили російські КАБи на оборонців цього регіону.

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Як зазначають в СБУ, фігуранти намагалися розвідати і передати агресору координати бойових позицій Сил оборони на Лиманському, Краматорському та Слов’янському напрямках.

Всі вони — місцеві жителі, які були ідейними прихильниками рашизму або шукали «швидких» заробітків у Телеграм-каналах. Усі четверо фігурантів діяли окремо один від одного та виконували завдання різних російських кураторів.

Фото СБУ

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Серед затриманих — двоє зрадників з Лимана та Слов’янська. За вказівкою фсб вони шпигували за локаціями української артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи збройних сил рф.

Фото СБУ

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У разі виявлення потенційних цілей інформаторами окупанти планували провести дорозвідку за допомогою дронів, а потім атакувати керованими авіабомбами. Ще одним агентом фсб виявився мешканець Краматорська, який коригував повітряні удари рашистів по військових шпиталях, де проходили лікування поранені воїни Сил оборони.

Фото СБУ

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Співробітники СБУ запобігли ворожим атакам завдяки своєчасному затриманню поплічника російської спецслужби.

Ще один зрадник працював на воєнну розвідку окупантів (більш відому як гру), яку цікавили координати мостів, які використовують для переправлення бронетехніки ЗСУ на східний фронт.

Наразі зловмиосники, якім оголошено про підозру за різними станнями УК, перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Харкові, який щоденно потерпає від авіаударів ворога, викрили 37-річного місцевого чоловіка, якого російські спецслужби завербували під час перебування у рф — там мешкає дружина фігуранта. Сам він втік до росії на початку повномасштабної війни. У травні 2023 року завербований повернувся до Харкова через треті країни і приступив до виконання завдань ворога. Особливо росіян цікавили координати полігонів, де проходять вишкіл українські воїни.

Фото СБУ

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