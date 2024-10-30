Добряче похолоднішає: синоптик попередила про різку зміну погоди

У перших числах третього місяця осені, 2−3 листопада, в Україні очікується серйозне похолодання.

А от в останні дні жовтня в країні все ще утримуватиметься тепла погода, прогнозує синоптикиня Наталія Діденко.

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Втім, у четвер, 31 жовтня, місцями очікуються дощі, що є наслідком атмосферного фронту, а також тумани, хмарність та вогкість. Температура вдень у четвер буде комфортною — до +9+13 градусів, на заході та півдні до +15 градусів.

У Києві 31 жовтня невеликий дощ, вдень +11 градусів.

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«З початком листопада в Україну прийде сильний вітер до штормових поривів! А 2−3 листопада добряче похолоднішає», — попередила Наталка Діденко.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 жовтня, геомагнітна активність Сонця значно знизилася — напередодні спостерігалися сильні магнітні бурі з К-індексами 6 та 5.

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Фото Pixabay

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