Маршрути охоронців Байдена та інших високопосадовців можна відстежити за додатком в соцмережі, — ЗМІ

Багато військових та охоронців світових лідерів продовжують ділитися своїми спортивними досягненнями в соціальній мережі Strava. Розслідування Le Monde показує, що використання цієї програми охоронцями Еммануеля Макрона, кількох президентів США і володимира путіна ставить під загрозу життя осіб, яких охороняють.

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Почалося все у 2018 році з публікації карти активності Strava. Карта показує всі маршрути користувачів: чим більше користувачів проїхало маршрутом, тим яскравіше він виглядає. У великих містах парки та набережні світяться, а там, де користувачів мало, залишаються темні плями. Один австралійський студент помітив стежки, що світилися в Сирійській пустелі, виявивши, що це маршрути військовослужбовців.

Багато військових не приховують своєї активності, що призводить до розкриття розташування військових баз і маршрутів патрулювання. Strava заявляє, що відповідальність за приватність лежить на користувачах, обіцяючи спростити конфіденційність. Однак дослідження показало, що можна ідентифікувати співробітників розвідки та солдатів, аналізуючи їхню активність у додатку, аж до домашніх адрес та звичок.

Французькі журналісти виявили шістьох співробітників російської ФСО, що відповідають за безпеку путіна, які мали публічні акаунти в Strava, і це дозволило відстежити їхнє пересування. В охороні Макрона нарахували 12 користувачів Strava, а в Секретній службі США — 26, чиї переміщення також легко відстежуються.

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За інформацією видання, агенти Секретної служби США, які охороняють Джо Байдена, Камалу Харріс та Дональда Трампа, також активні у Strava. Одного з агентів вдалося ідентифікувати через його пробіжку в Сан-Франциско перед приїздом Байдена на переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Таким чином, Strava стає серйозною загрозою для безпеки не лише військових, а й найвпливовіших людей світу.

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Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп пережив у липні замах і був поранений. Після чого його життя ще кілька разів було в небезпеці.

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