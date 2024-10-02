Найсмачніший яблучний пиріг на сковороді: приготуйте французький тарт Tatin

Бажаєте приготувати смачний яблучний пиріг? Спробуйте французький тарт Tatin. Це смачна випічка, назва якої походить від імені власника французького готелю Tatin, де вона вперше була подана. Зараз такий тарт готують різними способами. Цей варіант близький до класичного. Все готується та випікається на одній сковороді. М’які яблука, вкриті карамеллю, чудово контрастують з пісочним здобним тістом, пише gloswielkopolski.pl.

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Інгредієнти:

180 г пшеничного борошна

100 г вершкового масла

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50 г цукру

3 жовтки

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½ чайної ложки розпушувача

Карамелізовані яблука:

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близько 5−6 яблук

150 г цукру

100 г вершкового масла

Приготування

Просійте борошно на дошку та розітріть з холодним маслом. Додайте цукор, розпушувач і жовтки. Замісіть пісочне тісто. Поставте тісто в холодильник приблизно на 30 хвилин.

Яблука помийте та очистьте від шкірки. Розріжте їх на четвертинки й видаліть насіння.

На сковороді розтоплюємо масло та додаємо цукор. Коли на маслі з цукром з’являться бульбашки, додайте яблука округлим боком вниз. Зменште вогонь і смажте, поки яблука не розм’якшаться, а масло й цукор не стануть карамельного кольору.

Охолоджене тісто розкачати та покласти на карамелізовані яблука у сковороді. За допомогою ложки притисніть краї тіста. Поставте пательню в розігріту до 180 градусів духовку. Випікайте приблизно 30 хвилин.

Відразу після того, як вийняли пиріг з духовки, переверніть його догори дном, використовуючи велике блюдо або тарілку — будьте обережні, карамель гаряча, краще одягнути спеціальні рукавички.

Раніше кулінарка Світлана Мурська поділилася рецептом яблучного пирога на кефірі.

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