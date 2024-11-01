Закусочний салат «Мімоза» від блогерки з Маріуполя Ольги Матвєй: смак дитинства і смак свята

Господині часто готують до святкового столу традиційний салат «Мімоза», а блогерка Ольга Матвєй запропонувала його закусочний варіант.

«Закусочна „Мімоза“ готується без картоплі, бо йде не як самостійний окремий салат. Його можна також подавати і на другий день, поклавши на грінки. Готується ця закуска невеликими порціями та подається у маленьких тарілочках», — розповідає блогерка на своєму каналі.

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Інгридієнти: Сардина — 1 банка;

Цибуля — 1 шт.;

Морква — 1 шт.;

Яйця — 4 шт.;

Сир — 60 г;

Майонез — за смаком;

Сіль та перець — за смаком;

Зелень.

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Приготування: РЕКЛАМА Яйця та моркву відварити у підсоленій воді та натерти на тертці.

Подрібнену цибулю запарити в окропі.

Консервовані сардини розім'яти, зливши зайву олію.

В кулінарне кільце викладати шарами інгредієнти, промазуючи майонезом.

Те, як збирати салат, блогерка детально пояснила на відео.

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«Яка краса! „Мімоза“ — смак дитинства і смак свята! Готуйте частіше, і буде вам свято щодня», — додала Ольга Матвєй.

Раніше кулінарка Людмила Борщ запропонувала рецепт салата «Їжачок», який може замінити на столі традиційний «Олів'є».

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Фото — скріншот

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