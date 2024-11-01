Закусочний салат «Мімоза» від блогерки з Маріуполя Ольги Матвєй: смак дитинства і смак свята
Господині часто готують до святкового столу традиційний салат «Мімоза», а блогерка Ольга Матвєй запропонувала його закусочний варіант.
«Закусочна „Мімоза“ готується без картоплі, бо йде не як самостійний окремий салат. Його можна також подавати і на другий день, поклавши на грінки. Готується ця закуска невеликими порціями та подається у маленьких тарілочках», — розповідає блогерка на своєму каналі.
Інгридієнти:
- Сардина — 1 банка;
- Цибуля — 1 шт.;
- Морква — 1 шт.;
- Яйця — 4 шт.;
- Сир — 60 г;
- Майонез — за смаком;
- Сіль та перець — за смаком;
- Зелень.
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Приготування:
- Яйця та моркву відварити у підсоленій воді та натерти на тертці.
- Подрібнену цибулю запарити в окропі.
- Консервовані сардини розім'яти, зливши зайву олію.
- В кулінарне кільце викладати шарами інгредієнти, промазуючи майонезом.
Те, як збирати салат, блогерка детально пояснила на відео.
«Яка краса! „Мімоза“ — смак дитинства і смак свята! Готуйте частіше, і буде вам свято щодня», — додала Ольга Матвєй.
Раніше кулінарка Людмила Борщ запропонувала рецепт салата «Їжачок», який може замінити на столі традиційний «Олів'є».
Фото — скріншот182
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