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Закусочний салат «Мімоза» від блогерки з Маріуполя Ольги Матвєй: смак дитинства і смак свята

9:24 1 листопада 2024
Салат Мімоза

Господині часто готують до святкового столу традиційний салат «Мімоза», а блогерка Ольга Матвєй запропонувала його закусочний варіант.

«Закусочна „Мімоза“ готується без картоплі, бо йде не як самостійний окремий салат. Його можна також подавати і на другий день, поклавши на грінки. Готується ця закуска невеликими порціями та подається у маленьких тарілочках», — розповідає блогерка на своєму каналі.

Інгридієнти:

  • Сардина — 1 банка;
  • Цибуля — 1 шт.;
  • Морква — 1 шт.;
  • Яйця — 4 шт.;
  • Сир — 60 г;
  • Майонез — за смаком;
  • Сіль та перець — за смаком;
  • Зелень.

Читайте також: «Ходовий салат» на всі випадки життя від Людмили Борщ: готується за лічені хвилини — так ви «Мімозу» ще не готували! (відео)

Приготування:

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  • Яйця та моркву відварити у підсоленій воді та натерти на тертці.
  • Подрібнену цибулю запарити в окропі.
  • Консервовані сардини розім'яти, зливши зайву олію.
  • В кулінарне кільце викладати шарами інгредієнти, промазуючи майонезом.

Те, як збирати салат, блогерка детально пояснила на відео.

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«Яка краса! „Мімоза“ — смак дитинства і смак свята! Готуйте частіше, і буде вам свято щодня», — додала Ольга Матвєй.

Раніше кулінарка Людмила Борщ запропонувала рецепт салата «Їжачок», який може замінити на столі традиційний «Олів'є».

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Фото — скріншот

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