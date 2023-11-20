37.28 / 37.81 40.33 / 41.04
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Симпатичний «Їжачок» від Людмили Борщ: незвичайний салат зі звичайних продуктів, гості будуть у захваті

17:09 20 листопада 2023
салат

До Нового року ще багато часу, але господині вже починають розшукувати нові рецепти новорічних салатів, без яких не буває святковий стіл.

Кожній господині хочеться порадувати гостей не тільки «шубою», «мімозою» або «олів'є», а й чимось оригінальним.

Таким, як салат «Їжачок», за рецептом відомої кулінарки Людмили Борщ.

«Салат готується дуже швидко, тому, напевне, сподобається кожній господині — особливо, коли гості вже стукають у двері, а Новий рік стоїть на порозі. Назва салату пов'язана з підбором продуктів: наче йшов собі лісом їжачок і збирав на голки все, що йому подобається», — зазначає кулінарка.

РЕКЛАМА

Людмила Борщ певна, що чоловіки будуть у захваті, адже салат дуже ситний, але легкий, тому їсти його можна буде до ранку, в перервах між святкуваннями.

Для салату знадобляться:
ковбаса — 100 г
твердий сир — 100 г
варені яйця — 3 шт.
кукурудза — 80 г
майонез
часник
сіль
перець.

РЕКЛАМА

Як приготувати страву, дивіться у ролику.

Господиням також варто звернути увагу на салат «Французька коханка» від Людмили Борщ.

РЕКЛАМА

151

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гламурна кобилка

Левам — реалізація планів, Рибам — корисна інформація, Ракам — гарний настрій: гороскоп на день Романтичної Кобилки Барбі

Прогноз погоди

Завірюхи та морози до -14: завтра в Україну прийде зима

смажена капуста

Дуже смачна смажена капуста: вийде у кожної господині

Гороскоп

Попереду — крутий поворот: життя цих трьох знаків зодіаку різко зміниться після 20 листопада

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту