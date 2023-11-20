Симпатичний «Їжачок» від Людмили Борщ: незвичайний салат зі звичайних продуктів, гості будуть у захваті

До Нового року ще багато часу, але господині вже починають розшукувати нові рецепти новорічних салатів, без яких не буває святковий стіл.

Кожній господині хочеться порадувати гостей не тільки «шубою», «мімозою» або «олів'є», а й чимось оригінальним.

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Таким, як салат «Їжачок», за рецептом відомої кулінарки Людмили Борщ.

«Салат готується дуже швидко, тому, напевне, сподобається кожній господині — особливо, коли гості вже стукають у двері, а Новий рік стоїть на порозі. Назва салату пов'язана з підбором продуктів: наче йшов собі лісом їжачок і збирав на голки все, що йому подобається», — зазначає кулінарка.

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Людмила Борщ певна, що чоловіки будуть у захваті, адже салат дуже ситний, але легкий, тому їсти його можна буде до ранку, в перервах між святкуваннями.

Для салату знадобляться:

ковбаса — 100 г

твердий сир — 100 г

варені яйця — 3 шт.

кукурудза — 80 г

майонез

часник

сіль

перець.

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Як приготувати страву, дивіться у ролику.

Господиням також варто звернути увагу на салат «Французька коханка» від Людмили Борщ.

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