Купили будинок не ховаючись: Вікторія та Девід Бекхем роздратували сусідів

Кажуть, любов за гроші не купиш — мабуть, це стосується і сусідів. Не тільки принц Гаррі та Меган Маркл дратують своїх сусідів, Вікторія та Девід Бекхем теж розлютили мешканців сусідніх маєтків лише через кілька днів після переїзду в особняк вартістю 80 мільйонів доларів у Маямі-Біч, пише Page Six.

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Зазвичай знаменитості та супербагаті засновують товариства з обмеженою відповідальністю лише для того, щоб купити власне житло — адже вони можуть приховати свою адресу. Наприклад, якщо зірка створює ТОВ, зареєстроване в офісі адвоката на 6-й авеню в Нью-Йорку, і це ТОВ купує дім у Маямі, то єдиною адресою, доступною в публічних архівах, буде офіс адвоката, а не будинок. Але чомусь Бекхеми просто купили дім старомодним способом — під своїми іменами. Тепер місцеві жителі стверджують, що район забитий фанатами, папараці та цікавими місцевими жителями, які всі легко знайшли адресу відомої пари просто у телефонній книзі.

«Весь світ проїжджає повз, купа папараці, а сусіди стурбовані безпекою, — сказав інсайдер. — Вони хотіли б, щоб Бекхеми не використовували своє справжнє ім'я. Райони Маямі — це не Беверлі-Хіллз — тут багато родин, які хочуть приватності та не хочуть непотрібної уваги громадськості».

Повідомляється, що будинок має 13 ванних кімнат, кухню на відкритому повітрі, лаунж на даху та фасад на затоку Біскейн, який включає зону причалу для човнів. Представники пари не відповіли на запити журналістів про коментарі.

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Раніше писали, що Бен Аффлек може купити особняк Шакіри в Маямі.

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