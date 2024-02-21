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Здоров'я та медицина

Українці зможуть замовляти ліки з безкоштовною доставкою поштою: у МОЗ розповіли, як це зробити

16:59 21 лютого 2024
Укрпошта

В Україні, де люди з інвалідністю отримають додаткові виплати від ООН, запровадили можливість для громадян замовляти ліки з безкоштовною доставкою. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

«Відтепер українці зможуть придбати ліки через контакт-центр Укрпошти з безкоштовною доставкою! Пілотний проєкт „Укрпошта. Аптека“ розпочне свою роботу на деокупованих і прифронтових територіях: на Донеччині та в окремих прикордонних районах Сумщини. Можна буде замовити майже 10 тисяч найменувань лікарських засобів безрецептурної групи. Також тут будуть відпускатися лікарські засоби за програмою „Доступні ліки“ (безоплатні або з невеликою доплатою). Після успішного старту планується розширення, і до проєкту буде долучено прифронтові Харківщину, Херсонщину, Миколаївщину, Запоріжжя тощо. У перспективі — всі населені пункти країни», — йдеться у повідомленні.

Як оформити замовлення?

- Зателефонуйте за номером 0 800 300 545.
- Для зв’язку з фахівцем слідуйте підказкам у голосовому меню.

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Замовлення буде спаковано та надіслано безкоштовно за послугою «Укрпошта Експрес». Відстежити відправлення можна на сайті, у мобільному застосунку та через чат-бота у месенджерах. Для перевірки правильності комплектації замовлення передбачено огляд при врученні посилки.

Як писали «ФАКТИ», віднедавна українці за кордоном можуть отримати посвідчення водія доставкою з України.

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