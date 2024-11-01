СБУ затримала «політексперта» із медіапулу Медведчука

В Україні триває боротьба з колаборантами. Служба безпеки України затримала 10 ворожих агітаторів, серед яких — «політексперт» із медіапулу Віктора Медведчука. Про це повідомили у відомстві.

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«Служба безпеки зірвала нові спроби російських спецслужб розхитати суспільно-політичну обстановку у різних регіонах України. За результатами комплексних заходів у Київській, Житомирській, Чернігівській та Вінницькій областях затримано 10 ворожих агітаторів, які працювали на зрив мобілізації та виправдовували збройну агресію рф», — йдеться у повідомленні.

Так, на Київщині затримано «політексперта», який був частим гостем на телеканалах Медведчука, де регулярно просував наративи кремля.

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«Зловмисник входив до агентурної мережі фсб, яку координував головний редактор Інтернет-сайту „ПолитНавигатор“ Сергій Степанов. На початку повномасштабної війни СБУ викрила цей ворожий осередок. Тоді було затримано двох учасників російської агентури, а її резиденту — Степанову, який переховується у Криму, повідомлено про заочну підозру. Після 24 лютого 2022 року їхній спільник з Київщини „заліг на дно“ і намагався переховуватися від правосуддя, використовуючи різні місця проживання в Україні», — повідомили в СБУ.

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Крім того, у Вінниці викрили 39-річного адміністратора декількох каналів в Ютубі і Телеграмі, який проводив онлайн-консультації щодо того як чинити опір законним діям ТЦК. А на Житомирщині затримано трьох дописувачів місцевого ТГ-каналу, на якому вони закликали до фізичної розправи над представниками військкоматів. Також фігуранти «зливали» в чат геолокації патрулів та мобільних блокпостів українських військових та правоохоронців.

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У Чернігівській області було заблоковано підривну діяльність 31-річного адміністратора Телеграм-каналу та чотирьох його поплічників, які поширювали дані про пункти базування та маршрути руху українських військових.

Як писали «ФАКТИ», на початку повномасштабного вторгнення близький до кума путіна політтехнолог Віктор Погребинський отримав підозру у держзраді, а минулого року було повідомлено про підозру «політологу» Олександру Лазарєву.

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