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Кожному овочу — свій сезон: чому восени водії натирають картоплею внутрішню поверхню лобового скла, а взимку — зовнішню

14:00 2 листопада 2024
Розрізана картоплина

Мешканець українського міста може сильно здивуватися, побачивши, як його сусід-водій натирає лобове скло свого автомобіля сирою картоплиною. Але насправді в цьому є цілком зрозумілий сенс, пише популярний сайт для водіїв.

Річ у тім, що автомобілісти зі стажем давно з’ясували, що картопляний сік містить речовини з гідрофобними властивостями.

Тому якщо розрізати бульбу і натерти зрізом якусь поверхню, на ній залишиться тоненька плівка, через яку там певний час не буде накопичуватися волога.

Восени водії зі стажем натирають картоплею внутрішню поверхню лобового скла, щоб вона не пітніла через різкі перепади температур, а взимку — зовнішню, щоб вона не обмерзала. Таким чином поліпшується огляд для водія.

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А ось автор відео в YouTube порадив для зручності нарізати картоплину слайсами, або ж використати картопляне лушпиння, що залишилося після приготування обіду.

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Також нагадаємо, чому для миття лобового скла ні в якому разі не можна використовувати універсальний технічний аерозоль WD-40.

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