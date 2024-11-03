Де і коли дивитися онлайн «Шахтар» — «Янг Бойз»: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги чемпіонів

У середу, 6 листопада, донецький «Шахтар», який програв у попередній зустрічі «Арсеналу» (0:1), проведе черговий матч Ліги чемпіонів. У рамках 4-го туру підопічні Маріно Пушича зіграють на «Фельтінс Арені» у німецькому Гельзенкірхені зі швейцарським «Янг Бойз».

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Перед очним протистоянням гірники та команда 53-річного Хоеля Маньїна провели чергові матчі у своїх національних лігах. «Шахтар» у рамках 12-го туру УПЛ переміг «Чорноморець» — 2:1 і піднявся в турнірній таблиці на третє місце. Своєю чергою, «Янг Бойз», з 79-ї хвилини борючись у меншості, в гостях зіграв унічию з лідером «Цюріхом» і посідає лише 10-ту позицію.

Відеоогляд матчу «Цюріх» — «Янг Бойз» — 0:0

У попередні роки суперники перетиналися один з одним тричі. При цьому швейцарці вісім років тому підсунули донеччанам жирну свиню, сенсаційно вибивши «Шахтар» у кваліфікації Ліги чемпіонів. Після поразки у першій зустрічі у Львові (0:2) бернці змогли відігратися у рідних стінах (2:0) і взяли гору над українським грандом у серії пенальті — 4:2. Ще один матч «Янг Бойз» та «Шахтар» провели у 2009 році, і тоді Молоді хлопчики обіграли «помаранчево-чорних» у рамках товариського турніру Кубок годинників — 2:1.

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У майбутньому протистоянні букмекери бачать фаворитом український клуб. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу «Шахтаря» приймає з коефіцієнтом 2,15, на нічию — 3,50, на виграш «Янг Бойз» — 3,40.

У прямій трансляції на території України матч «Шахтар» — «Янг Бойз» дивіться (початок — о 19:45) на медіасервісі MEGOGO.

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Ліга чемпіонів. 4-й тур

6 листопада (середа)

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«Шахтар» — «Янг Бойз» 19:45 MEGOGO

Нагадаємо, що, починаючи з сезону-2024/2025, УЄФА ввів новий формат розіграшу Ліги чемпіонів. Кількість учасників основної стадії збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено на формат єдиної ліги (ведеться єдина турнірна таблиця). Кожна команда проведе по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії відразу виходять до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Найгірші 12 команд завершать виступи у єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

Після трьох турів чемпіон України з одним очком посідає у турнірній таблиці 30-е місце, а «Янг Бойз», який програв усі три зустрічі («Астон Віллі» — 0:3, «Барселоні» — 0:5 та «Інтеру» — 0:1) йде на передостанній, 35-й, позиції.

«Шахтар» надалі зіграє в Лізі чемпіонів: 27 листопада — з ПСВ «Ейндховен» (у гостях), 10 грудня — з «Баварією» (вдома), 22 січня 2025-го — з «Брестом» (вдома) та 29 січня — з дортмундською «Боруссією» (в гостях).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда «Шахтаря» Андрій П'ятов розлучається з дружиною після 19 років шлюбу.

Фото ФК Шахтар

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