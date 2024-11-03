У команди Гарріс є план на випадок, якщо Трамп знову передчасно оголосить про перемогу на виборах

У США напередодні дня президентських виборів демократи готуються діяти, якщо Дональд Трамп спробує передчасно заявити про перемогу на виборах, як він це зробив у 2020 році. Вони постараються максимально швидко заповнити соціальні мережі та ефір закликами до спокою і терпіння під час підрахунку голосів. Про це повідомили Reuters представники партії Гарріс.

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Трамп уже заявив журналістам, що сподівається оголосити про свою перемогу в день виборів. Водночас експерти попереджають, що остаточний результат може стати відомим за кілька днів, особливо якщо будуть вимоги перерахунку голосів у деяких ключових регіонах. Переможці виборів у США, як правило, оголошуються провідними ЗМІ, які аналізують результати підрахунку голосів, надані виборчими комісіями, а також кандидатами. Хоча кандидати іноді достроково оголошують про свою перемогу, неприйнято це робити до того, як переможець принаймні стане очевидним, пише видання.

«Ми, на жаль, готові, якщо він це зробить, і якщо ми знаємо, що він насправді маніпулює пресою і намагається маніпулювати консенсусом американського народу… ми готові відповісти», — сказала Гарріс в інтерв'ю ABC.

Вона не надала жодних деталей цих приготувань, але шість представників Демократичної партії та кампанії Гарріс заявили, що початкова боротьба з будь-якими заявами про дострокову перемогу Трампа відбуватиметься в суді громадської думки. Вони планують заполонити соціальні мережі та телевізійні ефіри вимогами, щоб усі голоси були підраховані до того, як буде оголошено про перемогу.

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«Як тільки Трамп неправдиво оголосить про перемогу, ми готові вийти на телебачення і розповісти правду, а також підключити широку мережу людей, які можуть використати свій вплив, щоб дати відсіч», — заявив в інтерв'ю високопоставлений чиновник Національного комітету Демократичної партії.

Видний представник кампанії Гарріс також заявив журналістам, що вони цілком очікують, що Трамп неправдиво оголосить про перемогу вже у вівторок ввечері (в день виборів 5 листопада), ще до того, як усі голоси будуть повністю підраховані.

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«Він робив це до того, і все провалилося. Якщо він зробить це знову, все провалиться», — сказав чиновник.

Нагадаємо, у 2020 році Трамп оголосив себе переможцем рано вранці після дня виборів і за три дні до того, як про результати заявили перші телеканали. У підсумку він програв своєму опонентові від Демократичної партії Джо Байдену. Він так і не визнав результат і продовжує брехливо стверджувати, що перемога була вкрадена у нього за допомогою широкомасштабних фальсифікацій.

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Тим часом союзники Дональда Трампа вважають, що він повинен швидко оголосити про свою перемогу.

«Він повинен встати й сказати: «Гей, я виграв», — сказав Стів Беннон, ключовий союзник Трампа.

У кампанії Дональда Трампа повідомили Reuters, що кандидат від республіканців буде боротися за всі голоси до закриття виборчих дільниць, але не дали прямої відповіді на запитання про те, чи планує Трамп знову оголосити про перемогу до оголошення результатів перегонів.

Один із донорів Трампа, Білл Бін, який часом критикував колишнього президента, сказав Reuters, що сподівається на перемогу Гарріс або Трампа з великим відривом, щоб результати були визнані якомога ширшим загалом.

Нагадаємо, експерти дійшли висновку, що для України єдиним прийнятним варіантом залишається Камала Гарріс. Щоб це зрозуміти, важливо ознайомитись з позиціями Гарріс та Трампа щодо війни в Україні.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, хто з зірок підтримує Камалу Гарріс.

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