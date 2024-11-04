Штрудель з яблуками: за цим рецептом вийде надзвичайно смачно

Хочете отримати справжній смачний штрудель? Робіть його на витяжному тісті. Витяжне тісто для штруделя готується на рослинній олії з додаванням яйця або без нього. Почніть розкачувати качалкою, а потім беріть до рук і перебирайте його в повітрі по колу. Тісто повинно просвічуватися. Не варто боятись порвати тісто й так відмовляти собі в задоволенні приготувати штрудель. Усі розриви опиняться всередині, коли ви загортатимете начинку, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.

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Інгредієнти:

250 г борошна

50 г олії

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130 г води

сіль

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800 г яблук, почищених та порізаних на слайси

1 лимон

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4 ст. л. цукру

1 ч. л. кориці (якщо не любите, робіть без неї)

4 ст. л. крихт печива (можна замінити на сухарі)

Приготування

Всі інгредієнти для тіста скласти в миску планетарного міксера. Замісити еластичне тісто насадкою «гак», приблизно 7−8 хвилин. Якщо ви замішуєте руками, на це вам знадобиться близько 10−12 хвилин. Тісто загорнути у плівку і залишити в холодильнику на одну годину «відпочивати». Приготувати кухонний рушник, на рушник покласти лист широкого пергаменту, пергамент потрусити борошном.

Деко для випічки також вистелити пергаментом. Приготувати начинку. Яблука помити, почистити та видалити кісточки. Порізати тоненькими слайсами. Вилити сік лимона. Духовку розігріти до 200 градусів. Тісто розділити на дві частини. Почати розкачувати на пергаменті за допомогою качалки, а потім розтягувати руками, доки тісто не буде просвічуватися. Розмір готового тіста — приблизно 45×35 см.

Розтопити 50 г вершкового масла. Тісто притрусити крихтою печива або сухарями. До яблук додати цукор і розмішати. Половину яблук викласти на один бік тіста гіркою.

За допомогою пергаменту почати скручувати штрудель, після кожного разу змащувати вершковим маслом за допомогою пензля. Загорнути краї та обережно разом з пергаментом перекласти на деко. Змастити маслом. Так само зробити другий штрудель. Випікати 25−30 хв. Охолодити, потрусити цукровою пудрою.

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