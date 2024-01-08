Воно того варте: готуємо ідеальний штрудель з яблуками

Яблучний штрудель — один найніжніших десертів! Поєднання кисленьких яблук з хрустким тістом та морозивом — це просто насолода, від якої важко відірватись! Так, потребує трохи часу для приготування, але воно того варте, ділиться фудблогерка Софія Гаврильців. До речі, нагадаємо рецепт штруделя з куркою та овочами.

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Для тіста: 350 г борошна

1 яйце

150 мл води

30 г олії без запаху

1 ч.л. яблучного оцту

1/3 ч.л. солі Для начинки: 1 кг 400 г яблук

220 г цукру

150 г ізюму

150 г грецьких горіхів

150 г панірувальних білих сухарів

80 г вершкового масла

40 мл лимонного соку

Цедра одного лимона

10 г кориці

10 г ванільного цукру

150 г вершкового масла для змащення тіста

Готуємо тісто:

Змішуємо всі рідкі складники: в теплу воду (40 градусів) додаємо яйце, оцет, олію та сіль, перемішуємо до однорідності. Окремо в мисці просіюємо борошно і вводимо підготовлену рідку суміш, замішуємо м’яке, еластичне тісто. Борошна більше не додаємо, інтенсивно вимішуємо тісто протягом 10 хвилин, поки воно не почне збиратися в суцільну кулю. Ділимо тісто на 4 рівні частини по 140 г кожна, формуємо кульки і прикриваємо харчовою плівкою. Ставимо тісто відпочити на 30 хвилин.

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Готуємо начинку:

На сковорідці підсмажуємо на вершковому маслі сухарі, додаємо ванільний цукор, весь час помішуючи смажимо протягом 5 хвилин та повністю охолоджуємо. Яблука чистимо від шкірки та серцевини, нарізаємо середніми кубиками, поливаємо лимонним соком, перемішуємо. Додаємо горіхи, родзинки, цукор, корицю, лимонну цедру і охолоджені сухарі, перемішуємо. Ділимо начинку на 4 рівні частини.

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Наступний етап — це розтягування тіста. Присипаємо робочу поверхню борошном, злегка розкачуємо тісто качалкою, потім на кулаках на вазі над робочою поверхнею витягуємо тісто. Середина від ваги буде легко тягнутися, краї витягуйте повернувши тісто на рушник. Верх тіста змащуємо розтопленим вершковим маслом. На край викладаємо 4 частину начинки і за допомогою рушничка формуємо рулет. Краї, якщо потрібно, відщипаємо і рушничком переносимо рулет на деко з пергаментом. Так формуємо усі рулети. Верх обов’язково змастіть вершковим маслом і випікайте в розігрітій духовці до 200 градусів 35−40 хвилин.

Верх штруделя традиційно посипаємо цукровою пудрою та подаємо зі шматочком морозива. Крихке тонке тісто ідеальне за смаком, це просто щастя та насолода!

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