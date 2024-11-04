Державний оператор тилу (ДОТ) не став тією структурою, яка здатна навести лад у постачанні харчів для війська. Таку думку висловив блогер та військовослужбовець Кирило Сазонов, який вважає, що фактично «ДОТ — це ті самі „яйця по 17“, тільки в профіль».

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За словами військового, у багатьох частинах нарікання на харчування не критичні, але вони є, та загалом ситуація не дуже втішна. Причина такого стану речей криється у тому, що всі так хотіли підняти рівень постачань для потреб ЗСУ якщо не до високого, то хоча б до нормального, але знов довірили це завдання «хорошим хлопцям».

«Ось такий „хороший хлопець“ Арсен Жумаділов, керівник ДОТ, дає інтерв’ю, у якому буквально каже про те, що процес контролю якості врегульований. Це було так дивно чути, адже двома тижнями раніше той саме Жумаділов казав, що ДОТ взагалі не має повноважень контролювати якість», — зазначив він.

Сазонова вразила заява Жумаділова про те, що навіть у київських супермаркетах можна натрапити на неякісні овочі та фрукти. «Очевидно, що Жумаділов так і не зрозумів різниці між покупцем, який заходить до магазину, і військовим, який сидіть в окопі», — обурюється військовослужбовець.

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Він підкреслив, що незрозуміло, чому ДОТ і досі не налагодив систему, за якої щось неякісне не повинне потрапляти до армії. Сазонов вважає, що новини про накачане водою м’ясо курятини, у якому знайшли шприц, — це пряме свідчення того, що ДОТ не здатен з тим нічого зробити, бо він просто не вміє, не може та навіть не хоче.

«ДОТ і досі створює такі умови для постачальників, що нормальні компанії навіть не підходять до держзакупівель. Всі обіцяють розігнати мафію, яка сидить на держзамовленнях, а потім успішно з нею співпрацюють. І винен хто завгодно, але не ДОТ і не Жумаділов», — сказав Сазонов.

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Крім того, він нагадав, що ДОТ створювали тому, що були претензії до колишнього керівництва Міноборони, яке у перші місяці після вторгнення закуповувало харчі по прямих контрактах, тобто поза системою «Прозорро», але тепер те саме робить і ДОТ.

Нагадаємо, у жовтні ДОТ розірвав контракт із постачальником «Трейд Граніт Інвест», але зробив це на підставі маніпулятивної статті з перекрученими висновками лабораторної експертизи. За даними члена Антикорупційної ради при Міноборони Олександра Геращенка, на прикладі цієї історії ДОТ продемонстрував вибірковість щодо постачальників.

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Раніше повідомлялося, що, на думку політолога, співзасновника «Агентства моделювання ситуацій» Олексія Голобуцького, Жумаділов розв’язав руки неблагонадійним постачальникам їжі для армії.

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