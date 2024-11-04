Підтримують демократів, але віддають перевагу Трампу: світова громадська думка напередодні виборів у США

Напередодні президентських виборів у США багато людей по всьому світу очікують з напруженням. Хоча неамериканці не мають права голосу, результати виборів матимуть наслідки далеко за межами Америки, впливаючи на міжнародну торгівлю, довіру до західних оборонних альянсів і піднесення Китаю.

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Журнал The Economist у співпраці з консалтинговою компанією GlobeScan опитав 30 000 людей по всьому світу. Результати показали широку підтримку перемоги Демократичної партії у президентських перегонах, хоча значна частина респондентів підтримує Дональда Трампа.

Протягом двох місяців GlobeScan провів онлайн-опитування у 29 країнах та в Гонконгу. У середньому 45% респондентів підтримують Демократичну партію, тоді як 33% віддають перевагу Трампу. У Європі розрив більший: 55% за демократів проти 26% за Трампа.

Підтримка України також залишається сильною: 54% опитаних хочуть бачити її переможцем у війні проти 20%, які підтримують росію. У 25 з 30 країн більше людей підтримують Україну, ніж росію. Найсильніша підтримка України — в Європі та серед американських союзників, таких як Південна Корея та Японія.

Однак п'ять країн, де більшість підтримує росію, є великими й важливими: Єгипет, Індія, Індонезія, Саудівська Аравія та В'єтнам. Це може бути пов'язано з історичними зв'язками та залежністю від російської зброї. Усі ці країни також підтримують друге президентство Трампа.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у команди Гарріс є план на випадок, якщо Трамп знову передчасно оголосить про перемогу на виборах.

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