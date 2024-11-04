Була його лялечкою: Оля Полякова вразила відвертістю про стосунки з чоловіком

Популярна співачка Оля Полякова, яку нещодавно розкритикували у мережі, здивувала своїми відвертостями про стосунки з чоловіком. Вперше за 10 років Полякова дала спільне інтерв'ю з чоловіком Вадимом Буряковським, з яким у шлюбі вже 20 років.

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— Олю не потрібно було приборкувати, вона була маленькою дівчинкою, трішки шаленою, але дурненькою її назвати не можна було, вона сама могла навчити, — зізнався Вадим у проєкті «Говорить Суханов». — Спочатку я не закохався, вона мене вразила, яскрава, весела, красива. До кохання коли розмова дійшла, багато часу пішло, спочатку у нас дружба була. Мені Оля сподобалась як людина, не тільки зовнішньо, а сподобалося, як вона співає, її природні дані, я розумів, що у ній є родзинка. Вона мені подарувала свій диск, він у мене досі є. Написала мені на ньому свій телефон. Я їхав в авто й вирішив послухати цей диск, одна з пісень мені сподобалася.

Полякова зізналася, що у родині вона спочатку зірка, потім — мати і тільки потім — дружина.

Оля Полякова з чоловіком

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— У мене психотип людини, якій всього мало, — розказала співачка. — Мені мало досягнень, досвіду, весь час вчуся, мені мало визнання, любові, роботи, навіть якщо її забагато… Я завжди була у дитячій позиції, тому що росла без батька. І в той момент мені потрібен був дорослий чоловік, який візьме мене на руки. Зараз я свідома незалежна жінка, я розумію, що ніхто нічого у партнерстві не винен, і не має брати на ручки. Це одразу нездорова модель. Але Вадим мене так класно «взяв на ручки», я була його лялечка. Він робив все, що недоробив мій батько: ми гралися, потім на мене вішали бантики, потім навчали, а потім поставили на ноги й сказали йти у самостійне життя. Закохуються не в людину, а у стан, який ти відчуваєш поряд з тією людиною. Ти хочеш бути в цьому стані — це і є любов.



Чоловік Полякової пригадав, як робив їй пропозицію руки та серця.

— Оля не довіряє словам, а лише діям, — розказав Вадим. — У нас дружба переросла в інші стосунки, а потім вони переросли у кохання. Коли я захотів їй купити справжню обручку з діамантом, тоді зрозумів, що хочу зробити їй пропозицію. У нас це вийшло спонтанно, бо майбутня теща так сказала. 20 років сімейного життя — мій скарб. У мене раніше не було відчуття родини, яке було у дитинстві. Воно тільки з Олею з'явилося.

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Полякова зізналася, що був час, коли вона думала розлучитися з чоловіком.

— У нас були черговий скандал чи криза, і я говорю психологу: «Хочу розлучитися з чоловіком», — пригадала Оля. — Він каже: «А промоделюємо, ви розсталися і як виглядатиме твоє життя?» І я почала ридати. Психолог казав, що навіть думку про те, що його не буде, я сприймаю як фізичну втрату. Він для мене багато чого значить, він мій фундамент. Коли почалася війна, фундамент був вибитий, і я була сама не своя. Мій чоловік — мій дім. Він мене навчив брати на себе відповідальність, те, чого я не вміла, він мене навчив обирати, не сумніватися, ставитися по-філософськи до життя. Він навчив мене безумовно любити, тому що він любить мене безумовно. Навіть на мої негарні якості він каже, що вони найкращі.

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Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк показала свого молодого коханого.

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