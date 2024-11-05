Так курячі стегенця ви ще не готували: лише два інгредієнти і без олії

Курку можна готувати по-різному. Але є рецепти, які варто взяти на замітку. Наприклад, курячі стегенця в медово-імбирному соусі.

Головний критерій, звісно, смак страви. Але важливо й те, наскільки легко вона готується. Адже у більшості людей немає ніякого бажання пів дня провести біля плити.

ВІДЕО ДНЯ

Кулінарка Елла Іванова поділилася незвичайним рецептом приготування курячих стегенець.

- Поділюся з вами моїм улюбленим рецептом, — каже Елла Іванова. — Усього два інгредієнти — курячі стегенця і сіль. І жодної олії! До речі, і спеції теж не потрібні. Напевно цей рецепт вам сподобається.

Інгредієнти РЕКЛАМА 400 г курячих стегенець

Сіль

Видаляємо з курячих стегенець кісточки, ріжемо м'ясо на невеликі шматочки, солимо і залишаємо на 10−12 хвилин. Викладаємо на суху сковорідку шкіркою донизу. Накриваємо пергаментом, зверху ставимо гніт — наприклад, пательню з водою. Смажимо м'ясо до золотистої скоринки. Потім смажимо до золотистої скоринки з іншого боку, повністю повторивши процедуру. Потім ще раз переверніть і смажте до готовності.

Час залежить від того, яке м'ясо, яка сковорідка і плита.



І смачного!

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Нагадаємо рецепт соковитого та смачного чізбургера.

Фото з альбому Елли Іванової

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