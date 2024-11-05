Так курячі стегенця ви ще не готували: лише два інгредієнти і без олії
Курку можна готувати по-різному. Але є рецепти, які варто взяти на замітку. Наприклад, курячі стегенця в медово-імбирному соусі.
Головний критерій, звісно, смак страви. Але важливо й те, наскільки легко вона готується. Адже у більшості людей немає ніякого бажання пів дня провести біля плити.
Кулінарка Елла Іванова поділилася незвичайним рецептом приготування курячих стегенець.
- Поділюся з вами моїм улюбленим рецептом, — каже Елла Іванова. — Усього два інгредієнти — курячі стегенця і сіль. І жодної олії! До речі, і спеції теж не потрібні. Напевно цей рецепт вам сподобається.
Інгредієнти
- 400 г курячих стегенець
- Сіль
Видаляємо з курячих стегенець кісточки, ріжемо м'ясо на невеликі шматочки, солимо і залишаємо на 10−12 хвилин. Викладаємо на суху сковорідку шкіркою донизу. Накриваємо пергаментом, зверху ставимо гніт — наприклад, пательню з водою. Смажимо м'ясо до золотистої скоринки. Потім смажимо до золотистої скоринки з іншого боку, повністю повторивши процедуру. Потім ще раз переверніть і смажте до готовності.
Час залежить від того, яке м'ясо, яка сковорідка і плита.
І смачного!
Нагадаємо рецепт соковитого та смачного чізбургера.
Фото з альбому Елли Іванової153
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