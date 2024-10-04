СБУ затримала велику злочинну групу, яка заробила на ухилянтах 40 мільйонів гривень (фото)

Правоохоронці постійно звітують про викриття нових схем, організатори яких допомогають ухилянтам втекти за кордон. До організації такого незаконного трафіку виявляються причетними і члені ВЛК, як це було на Одещині, і політики, як це було в столиці.

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А наразі СБУ повідомляє про знешкодження злочинного угруповання, яке діяло на Київщині та Харківщині. Ділки заробили на ухилянтах понад 40 млн гривень — затримано 14 зловмисників.

Фото СБУ

Фото СБУ

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Правоохоронці, які провели обшуки в двох областях, вилучили понад тисячу медицинських доовідок та бланків військово-облікових документів, які призначалися для чоловіків, що намагалися уникнути військової служби.

Фото СБУ

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Вилучено 250 підроблених печаток і штампів, а також гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом. Слідчі вважають, що зловмисники допомагали ухилянтам втекти від призову на підставі фальшивих документів військово-лікарських комісій.

Фото СБУ

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Підроблені документи учасники угрупування виготовляли у власних оселях, де облаштували підпільні типографії. Готові фальшивки подавалися до ТЦК для зняття ухилянтів з військового обліку.

З одного клієнта учасники угрупування отримували від 8 до 12 тисяч долларів. Охочих шукали як серед знайомих, так і серед військових, які намагалися незаконно комісуватися зі служби.

Фото СБУ

Фото СБУ

Наразі всім затриманим повідомлено про підозри за низкою статей — за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб; за зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб; за ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, вчинене в умовах воєнного стану.

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Іншим ділкам, які також допомогали ухилянти, загрожує до 8 років ув'язнення. Йдеться про злочинну групу з Харкова, до якої входили 13 осіб: посадовці МСЕК та їхні спільники за гроші «списували» ухилянтів з військового обліку. До оборудок причетний голова однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій обласного центру.

Фото СБУ

Фігуранти виготовляли фальшиві документи про нібито наявність захворювань, які є підставою для оформлення інвалідності, для чого фальшували всю медичну документацію з історії «хвороби» свого клієнта, у тому числі щодо його перебування на стаціонарному лікуванні. Потім організатор оборудки забезпечував підготовку фіктивного рішення медико-соціальної експертної комісії про призначення групи інвалідності.

Вартість таких «послуг» становила від 2 до 5 тис. доларів США. Слідство вважає, що учасники злочинної групи допомогли незаконно уникнути мобілізації понад 400 особам.

Фото СБУ

Правоохоронці одночасно провели майже 90 обшуків, вилучили велику кількість справ призовників, чорнові записи, мобільні телефони та комп'ютерну техніку із доказами незаконної діяльності, а також більше 500 тис. доларів, майже 80 тис. євро, більше мільйона гривень і навіть російські рублі, які, ймовірно, були одержані злочинним шляхом.

Нагадаємо, що в Офісі омбудсмена розповідали про викриття схеми, яку на початку широкомасштабного вторгнення росії в Україні використали для родичів столичних чиновників. Певна кількість людей змогла виїхати з України під прикриттям дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яких евакуйували.

Фото СБУ



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