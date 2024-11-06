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Сирні галушки: як приготувати смачний український сніданок

20:06 7 листопада 2024
галушки

Галушки — це українська національна страва, й саме галушки з сиром можуть бути чудовим сніданком. Їх готують з борошна, манних круп, сиру, картоплі та інших складників, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.

Складники:

200 г сиру кисломолочного, бажано сухого

1 яйце

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50 г розтопленого вершкового масла

50 г цукрової пудри

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4−5 ст. ложок борошна, може піти більше, залежно від сиру

Сіль

Приготування

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Сир протерти крізь сито. Додати яйце та розтоплене вершкове масло, розмішати. Додати цукрову пудру, сіль, розмішати й поступово вводити борошно. Потрібно, щоб тісто тримало форму.

Викласти на стіл і домісити, присипаючи борошном, щоб не прилипало до стола.

Розкачати тісто за допомогою качалки шаром завтовшки 0,5 см. Порізати на квадрати різаком для тіста з фігурним лезом. Тим часом закип’ятити воду та відварити шматочки тіста: після того, як спливуть, — 5−6 хв. Вийняти на тарілку, полити розтопленим вершковим маслом та медом. Подавати зі сметаною.

Раніше Світлана Климовська розповідала, як спекти дуже смачний штрудель з яблуками.

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