Сирні галушки: як приготувати смачний український сніданок
Галушки — це українська національна страва, й саме галушки з сиром можуть бути чудовим сніданком. Їх готують з борошна, манних круп, сиру, картоплі та інших складників, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.
Складники:
200 г сиру кисломолочного, бажано сухого
1 яйце
50 г розтопленого вершкового масла
50 г цукрової пудри
4−5 ст. ложок борошна, може піти більше, залежно від сиру
Сіль
Приготування
Сир протерти крізь сито. Додати яйце та розтоплене вершкове масло, розмішати. Додати цукрову пудру, сіль, розмішати й поступово вводити борошно. Потрібно, щоб тісто тримало форму.
Викласти на стіл і домісити, присипаючи борошном, щоб не прилипало до стола.
Розкачати тісто за допомогою качалки шаром завтовшки 0,5 см. Порізати на квадрати різаком для тіста з фігурним лезом. Тим часом закип’ятити воду та відварити шматочки тіста: після того, як спливуть, — 5−6 хв. Вийняти на тарілку, полити розтопленим вершковим маслом та медом. Подавати зі сметаною.
Раніше Світлана Климовська розповідала, як спекти дуже смачний штрудель з яблуками.
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