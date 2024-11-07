Українцям з інвалідністю влаштують перевірки: кого можуть позбавити пенсії

Після гучних скандалів з чиновниками МСЕК з великими статками, отриманими за сприяння у оформленні громадянами інвалідностей, та прокурорами, у яких масово стали виявляти інвалідність, в МОЗ реформують систему медико-соціальних експертних комісій.

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В МОЗ заявили про підготовку проєкту закону, який наразі схвалив уряд і який направлять до парламенту.

Планується, що з 1 січня 2025 року замість МСЕК оцінюванням здоров'я займатимуться лікарі-практики на базі потужних кластерних і надкластерних багатопрофільних лікарень. Систему обіцяють зробити «зручною та цифровізованою, що зробить її прозорою та мінімізує корупційні ризики».

Фінансувати оцінювання в лікарнях буде Національна служба здоров’я України у межах укладених договорів із формуванням чітких вимог і контролем їх дотримання.

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Без змін планують залишити встановлення статусу людини з інвалідністю та соціальні гарантії; статуси людей з інвалідністю, які були отримані до запуску реформи (за винятком перевірки рішень, зокрема за кримінальними провадженнями); медико-соціальну експертизу для дітей.

Як і раніше, люди з інвалідністю мають періодично проходити обстеження, підтверджуючи свою групу. Комусь її підтверджують чи змінюють, а комусь можуть і скасувати. Про те, що може бути підставою для скасування і у яких випадках інвалідність призначають довічно, «24 каналу» розповів адвокат Ігор Ясько.

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«Група інвалідності може бути призначена довічно у випадках захворювань, які є стабільними або невиліковними і не підлягають подальшому лікуванню чи реабілітації. Довічна інвалідність надається, коли стан здоров’я людини не змінюється та потребує постійного медичного та соціального забезпечення», — зазначив він.

Мінімальний ризик втратити інвалідність, на його переконання, є для військовослужбовців, людей з інвалідністю I групи, осіб з інвалідністю з дитинства. А ось до тих, хто набув інвалідність з моменту початку російського вторгнення в Україну, під час перевірки можуть виявляти особливу увагу, аби перевірити правильність поставленого діагнозу. Адже в Україні фіксується багато випадків, коли діагнози, на основі яких встановлювали групу інвалідності, були сфальшовані. Таким чином, зокрема, військовозобов'язані уникали мобілізації та на законних засадах виїжджали за кордон.

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Втім, є й інші причини скасування статусу інвалідності. Так, за словами адвокатки Олени Воронкової, це може бути пов'язаним зі зменшенням ступеня захворювання чи відсутність підстав для встановлення інвалідності внаслідок набуття певного захворювання.

Нагадаємо, що статус людини з інвалідністі передбачає й різноманітні виплати від держави у залежності від групи. Зокрема, «спеціальну» або підвищену пенсію можуть отримувати військові, ліквідатори-чорнобильці та прокурори.

Фото Pixabay

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