Скорочення виплат по інвалідності через реформу МСЕК: як в уряді відреагували на проблему

У Мережі поширюється інформація про скорочення виплат по інвалідності у зв'язку з реформою Медико-соціальної експертної комісії після гучних скандалів з очільниками МСЕК в регіонах України Утім, у Міністерстві соціальної політики запевняють, що зменшення виплат не буде. Про це заявили у пресслужбі Мінсоцполітики.

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Відомо, що через реформу МСЕК особам з інвалідністю доведеться пройти повторну перевірку. В уряді наголошують, що реформа МСЕК спрямована винятково на зменшення бюрократії, прискорення та полегшення доступу до державної соціальної підтримки, однак не на скорочення обсягу виплат. Усі громадяни, яким виплати по інвалідності призначили на законних підставах, отримуватимуть їх і після проведення реформи.

За словами міністра соціальної політики Оксани Жолнович, система має стати простішою, зрозумілішою та зручнішою для українців. Нова модель підтримки людей з інвалідністю включатиме три компоненти:

система електронного скринінгу Міністерства охорони здоров'я: аналіз травм і захворювань, оцінка потреби пацієнта і створення індивідуальних реабілітаційних планів за допомогою спеціальної електронної системи;

центри зайнятості сприятимуть працевлаштуванню осіб з інвалідністю та їхній перекваліфікації за потреби;

Міністерство соціальної політики має забезпечити осіб з інвалідністю необхідними їм реабілітаційними засобами (милицями, протезами тощо) без підтвердження статусу інвалідності.

Раніше повідомляли про те, що за результатами експертизи рішень Хмельницької МСЕК було скасовано інвалідність 74 військовозобовʼязаним.



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