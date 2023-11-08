Засипте грядки добре перепрілою органікою: що слід зробити в саду в листопаді

Зараз сезон для вовняних джемперів, затишних камінів і заспокійливої їжі. Зовні сад сяє осінніми барвами. Варто пам'ятати, що трохи часу, проведеного в саду зараз, принесе дивіденди протягом наступних місяців, пише Country Living й нагадує список справ, які потрібно зробити в саду в листопаді.

РЕКЛАМА

Багаторічні рослини доживуть до кращих часів, тому обріжте стебла трохи вище рівня землі і нанесіть мульчу навколо основи рослини, щоб захистити коріння і придушити бур'яни. Ці рослини також можна пересаджувати, ділити і пересаджувати, збільшуючи квітнив на наступний рік.

Листопад — гарний час для посадки цибулин тюльпанів, як у ґрунт, так і в горщики чи контейнери. Уникайте тих, що мають ознаки гниття або пошкодження, і садіть тричі на глибину цибулини. Якщо ґрунт важкий, додайте пісок для дренажу, оскільки цибулини не люблять сидіти у воді.

Можете викласти весняні цибулини шарами відповідно до періоду їх цвітіння. Наприклад, на дно горщика посадіть цибулини тюльпанів, які зазвичай цвітуть останніми. Засипте їх землею, а потім висадіть шар цибулин, які цвітуть раніше тюльпанів, наприклад, нарцисів. Засипте зверху і продовжуйте процес, закінчуючи ранньоквітучими цибулинами, наприклад, підсніжниками. Це чудовий спосіб отримати максимум від одного горщика і забезпечити безперервне цвітіння протягом всієї весни.

Але навіщо чекати весни, якщо ви можете насолоджуватися цвітінням впродовж всієї зими? У більшості садових розплідників зараз є в наявності зимові братки, поліантові та примули. Подумайте про те, щоб посадити їх за вікнами, біля доріжок або просто за дверима, щоб ви могли милуватися квітковими композиціями протягом усього сезону. Підвісні кошики, віконні ящики та горщики для внутрішнього дворика ідеально підходять для демонстрації цих зимових квітів.

РЕКЛАМА

З листопада по березень — період спокою для троянд, кущів і дерев (включаючи фруктові дерева, такі як груші та яблуні). Вони часто продаються з голим корінням, що значно дешевше, ніж їхні аналоги в горщиках. Перед посадкою помістіть рослину з голим корінням у відро з водою на півгодини для зволоження. Переконайтеся, що місце для посадки вільне від бур'янів та великого каміння. Викопайте яму, достатньо велику, щоб вмістити коріння. Розбийте ґрунтову основу виделкою, а потім додайте лопату добре перепрілої органіки, змішаної з ґрунтом. Помістіть рослину вертикально в центр ями, засипте, добре утрамбуйте і полийте. На завершення додайте шар мульчі навколо основи рослини.

Читайте також: Посадка троянд восени: кілька простих та ефективних правил РЕКЛАМА

Якщо ваші овочеві грядки залишаються порожніми взимку, засипте їх добре перепрілою органікою. У холодні місяці вона розкладатиметься, вивільняючи цінні поживні речовини, які покращать родючість і структуру ґрунту.

Для захисту фруктових дерев добре обмотати їх навколо коріння клейкою стрічкою. Шкідники, такі як гусінь зимової молі, шукатимуть притулок, відкладатимуть яйця та харчуватимуться свіжими пагонами дерев.

РЕКЛАМА

Осінні плодоносні тростини малини можна обрізати трохи вище лінії ґрунту, а полуничні грядки можна впорядкувати, зрізавши старе листя і видаливши пагони та бур'яни. Кущі аґрусу, чорної смородини та порічок також можна обрізати. Це допоможе з вентиляцією та запобіжить появі шкідників і хвороб.

Нагадаємо, що у листопаді саме час застосувати залізний купорос на дачі: як правильно зробити розчин.

23

Читайте нас у Facebook та Instagram