Вітамінний салат із червоною цибулею: яскравий і фантастично смачний

Салати, заправлені сметаною, досить ситні. У ній розкриває смак зелені та часнику по-особливому. Використовуйте такий соус для заправки — не пошкодуєте. Дуже важливо, щоб сметана була якісною та натуральною. Утім, це стосується всіх продуктів без винятку.

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Рецептом вітамінного салату з червоною цибулею поділилася кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні. Ці рецепти завжди нею перевірені — і це дуже важливо.

- Цей салат смачний і яскравий, — каже Елла Іванова. — І, що важливо, вітамінний. Готується він дуже просто. Думаю, він сподобається вам і вашим рідним людям.

Вітамінний салат 2 свіжих огірки

1 червона цибулина

Сіль Для заправки РЕКЛАМА 100 г сметани

Кріп

2 зубки часнику

Перець

Цибулю нарізаємо тонко кільцями і заливаємо холодною водою, щоб пішла зайва гіркота. Огірок тонко нарізаємо, додаємо сіль. З'єднуємо цибулю з огірком. Заправляємо салат сметаною з подрібненим часником і кропом. Цей соус дуже смачний і ароматний. Подавайте страву красиво!

І смачного!

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Нагадаємо рецепт яскравого і смачного салату з цвітної капусти по-корейськи.

Фото з альбому Елли Іванової

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