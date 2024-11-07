41.10 / 41.66 44.30 / 45.03
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Вітамінний салат із червоною цибулею: яскравий і фантастично смачний

22:25 7 листопада 2024
Вітамінний салат із червоною цибулею

Салати, заправлені сметаною, досить ситні. У ній розкриває смак зелені та часнику по-особливому. Використовуйте такий соус для заправки — не пошкодуєте. Дуже важливо, щоб сметана була якісною та натуральною. Утім, це стосується всіх продуктів без винятку.

Рецептом вітамінного салату з червоною цибулею поділилася кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні. Ці рецепти завжди нею перевірені — і це дуже важливо.

- Цей салат смачний і яскравий, — каже Елла Іванова. — І, що важливо, вітамінний. Готується він дуже просто. Думаю, він сподобається вам і вашим рідним людям.

Вітамінний салат

  • 2 свіжих огірки
  • 1 червона цибулина
  • Сіль

Для заправки

РЕКЛАМА
  • 100 г сметани
  • Кріп
  • 2 зубки часнику
  • Перець

Цибулю нарізаємо тонко кільцями і заливаємо холодною водою, щоб пішла зайва гіркота. Огірок тонко нарізаємо, додаємо сіль. З'єднуємо цибулю з огірком. Заправляємо салат сметаною з подрібненим часником і кропом. Цей соус дуже смачний і ароматний. Подавайте страву красиво!

І смачного!

РЕКЛАМА

Нагадаємо рецепт яскравого і смачного салату з цвітної капусти по-корейськи.

Фото з альбому Елли Іванової

РЕКЛАМА

81

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олександр Тіщенко

Поплічник ексначальника ТЦК Львівщини звільнився з військової служби і втік до Польщі, звідки «викриває корупцію в Україні», — Кочетков

Володимир Остапчук з дружиною

«Вже не знаю, яка тобі потрібна»: Володимира Остапчука застерегли від розлучення

Парковка для інвалідів

Українцям з інвалідністю влаштують перевірки: кого можуть позбавити пенсії

Лілія Ребрик

Щаслива і нещасна: Лілія Ребрик звернулася до мережі

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту