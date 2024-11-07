Вітамінний салат із червоною цибулею: яскравий і фантастично смачний
Салати, заправлені сметаною, досить ситні. У ній розкриває смак зелені та часнику по-особливому. Використовуйте такий соус для заправки — не пошкодуєте. Дуже важливо, щоб сметана була якісною та натуральною. Утім, це стосується всіх продуктів без винятку.
Рецептом вітамінного салату з червоною цибулею поділилася кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні. Ці рецепти завжди нею перевірені — і це дуже важливо.
- Цей салат смачний і яскравий, — каже Елла Іванова. — І, що важливо, вітамінний. Готується він дуже просто. Думаю, він сподобається вам і вашим рідним людям.
Вітамінний салат
- 2 свіжих огірки
- 1 червона цибулина
- Сіль
Для заправки
- 100 г сметани
- Кріп
- 2 зубки часнику
- Перець
Цибулю нарізаємо тонко кільцями і заливаємо холодною водою, щоб пішла зайва гіркота. Огірок тонко нарізаємо, додаємо сіль. З'єднуємо цибулю з огірком. Заправляємо салат сметаною з подрібненим часником і кропом. Цей соус дуже смачний і ароматний. Подавайте страву красиво!
І смачного!
Нагадаємо рецепт яскравого і смачного салату з цвітної капусти по-корейськи.
Фото з альбому Елли Іванової81
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