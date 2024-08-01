Салат із редьки зі сметаною: смачно та просто
Огірки та помідори в салатах — фаворити літа. Але не варто забувати і про інші овочі. Наприклад, про редьку. Салати з нею дуже корисні та смачні.
Редька в тандемі зі сметаною може бути королевою столу. Доречний і майонез — краще, звісно, домашнього приготування. Такі салати гарні і в будні, і у свята. Подавайте їх у красивому посуді. Така подача створює особливу атмосферу — і це цінно.
Рецептом страви поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
- Смачний салатик із редькою з найпростіших інгредієнтів може стати вашим улюбленим, — каже Елла Іванова. — Тандем редьки та редиски дуже цікавий.
Салат із редьки
- 200 г редиски
- 1 біла редька
- 100 г сметани
- Перець чорний
- Перець білий
- Перчик чилі
- Сіль
- 1 чайна ложка оцту або лимонного соку
Редьку та редиску натерти на крупній тертці. Змішати і заправити сметаною. Приправити спеціями та посолити. Перемішати.
Перед подачею завжди пробуйте страву, щоб довести її до ідеального смаку. Це радять усі відомі кухарі та ресторатори.
Подавайте страву достатньо охолодженою.
І смачного!
Нагадаємо рецепт ідеального тріо — салату з помідорів та сиру із зеленню.
Фото з альбому Елли Іванової34
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