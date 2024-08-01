Салат із редьки зі сметаною: смачно та просто

Огірки та помідори в салатах — фаворити літа. Але не варто забувати і про інші овочі. Наприклад, про редьку. Салати з нею дуже корисні та смачні.

ВІДЕО ДНЯ

Редька в тандемі зі сметаною може бути королевою столу. Доречний і майонез — краще, звісно, домашнього приготування. Такі салати гарні і в будні, і у свята. Подавайте їх у красивому посуді. Така подача створює особливу атмосферу — і це цінно.

Рецептом страви поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

- Смачний салатик із редькою з найпростіших інгредієнтів може стати вашим улюбленим, — каже Елла Іванова. — Тандем редьки та редиски дуже цікавий.

Салат із редьки РЕКЛАМА 200 г редиски

1 біла редька

100 г сметани

Перець чорний

Перець білий

Перчик чилі

Сіль

1 чайна ложка оцту або лимонного соку

Редьку та редиску натерти на крупній тертці. Змішати і заправити сметаною. Приправити спеціями та посолити. Перемішати.

Перед подачею завжди пробуйте страву, щоб довести її до ідеального смаку. Це радять усі відомі кухарі та ресторатори.

РЕКЛАМА

Подавайте страву достатньо охолодженою.

І смачного!

РЕКЛАМА

Нагадаємо рецепт ідеального тріо — салату з помідорів та сиру із зеленню.

Фото з альбому Елли Іванової

34

Читайте нас у Facebook