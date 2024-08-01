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Салат із редьки зі сметаною: смачно та просто

22:27 4 серпня 2024
Салат із редьки зі сметаною

Огірки та помідори в салатах — фаворити літа. Але не варто забувати і про інші овочі. Наприклад, про редьку. Салати з нею дуже корисні та смачні.

Редька в тандемі зі сметаною може бути королевою столу. Доречний і майонез — краще, звісно, домашнього приготування. Такі салати гарні і в будні, і у свята. Подавайте їх у красивому посуді. Така подача створює особливу атмосферу — і це цінно.

Рецептом страви поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

- Смачний салатик із редькою з найпростіших інгредієнтів може стати вашим улюбленим, — каже Елла Іванова. — Тандем редьки та редиски дуже цікавий.

Салат із редьки

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  • 200 г редиски
  • 1 біла редька
  • 100 г сметани
  • Перець чорний
  • Перець білий
  • Перчик чилі
  • Сіль
  • 1 чайна ложка оцту або лимонного соку

Редьку та редиску натерти на крупній тертці. Змішати і заправити сметаною. Приправити спеціями та посолити. Перемішати.

Перед подачею завжди пробуйте страву, щоб довести її до ідеального смаку. Це радять усі відомі кухарі та ресторатори.

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Подавайте страву достатньо охолодженою.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт ідеального тріо — салату з помідорів та сиру із зеленню.

Фото з альбому Елли Іванової

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