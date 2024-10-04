Головне — тоненько нарізати: як приготувати осінній вітамінний салат
Капустяні салати не тільки смачні, але й дуже корисні. Нарізати капусту необхідно дуже тонко. Як соус можна використовувати сметану або йогурт, або ароматну домашню соняшникову олію.
Щоб салат мав апетитний вигляд, поєднуйте білокачанну капусту з червонокачанною. Палітру фарб чудово доповнить свіжа зелень та морква.
Рецептом осіннього салату з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
— Цей салат готується просто й швидко, — каже Ардія Діаманті. — Використовуйте улюблену зелень — кріп чи петрушку. Підійде й кінза. Базилік та руколу залиште для інших салатів. За бажанням до салату можна додати болгарський перець.
Осінній салат
Капуста білокачанна — половина маленького качана
Капуста червонокачанна — половина маленького качана
Цибуля зелена — 2 шт.
Морква середнього розміру — 2 шт.
Помідор — 2 шт.
Оливки — 10 шт.
Петрушка — до смаку
Лимон — половинка
Олія — 3 ст. ложки
Сіль
Капусту двох видів тонко нашаткувати, натерти моркву, додати цибулю та зелень, помідори та оливки. Приправити олією. Посолити. Збризкати соком лимона.
І смачного!
Раніше кулінарка Ардія Діаманті поділилася рецептом теплого салату.
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Фото Pixabay27
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