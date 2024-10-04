Капустяні салати не тільки смачні, але й дуже корисні. Нарізати капусту необхідно дуже тонко. Як соус можна використовувати сметану або йогурт, або ароматну домашню соняшникову олію.

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Щоб салат мав апетитний вигляд, поєднуйте білокачанну капусту з червонокачанною. Палітру фарб чудово доповнить свіжа зелень та морква.

Рецептом осіннього салату з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

— Цей салат готується просто й швидко, — каже Ардія Діаманті. — Використовуйте улюблену зелень — кріп чи петрушку. Підійде й кінза. Базилік та руколу залиште для інших салатів. За бажанням до салату можна додати болгарський перець.

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Осінній салат Капуста білокачанна — половина маленького качана Капуста червонокачанна — половина маленького качана РЕКЛАМА Цибуля зелена — 2 шт. Морква середнього розміру — 2 шт. РЕКЛАМА Помідор — 2 шт. Оливки — 10 шт. Петрушка — до смаку Лимон — половинка Олія — 3 ст. ложки Сіль Капусту двох видів тонко нашаткувати, натерти моркву, додати цибулю та зелень, помідори та оливки. Приправити олією. Посолити. Збризкати соком лимона. І смачного!

Раніше кулінарка Ардія Діаманті поділилася рецептом теплого салату.

Фото Pixabay

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