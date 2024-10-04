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Головне — тоненько нарізати: як приготувати осінній вітамінний салат

22:28 4 жовтня 2024
капуста

Капустяні салати не тільки смачні, але й дуже корисні. Нарізати капусту необхідно дуже тонко. Як соус можна використовувати сметану або йогурт, або ароматну домашню соняшникову олію.

Щоб салат мав апетитний вигляд, поєднуйте білокачанну капусту з червонокачанною. Палітру фарб чудово доповнить свіжа зелень та морква.

Рецептом осіннього салату з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

— Цей салат готується просто й швидко, — каже Ардія Діаманті. — Використовуйте улюблену зелень — кріп чи петрушку. Підійде й кінза. Базилік та руколу залиште для інших салатів. За бажанням до салату можна додати болгарський перець.

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Осінній салат

Капуста білокачанна — половина маленького качана

Капуста червонокачанна — половина маленького качана

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Цибуля зелена — 2 шт.

Морква середнього розміру — 2 шт.

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Помідор — 2 шт.

Оливки — 10 шт.

Петрушка — до смаку

Лимон — половинка

Олія — 3 ст. ложки

Сіль

Капусту двох видів тонко нашаткувати, натерти моркву, додати цибулю та зелень, помідори та оливки. Приправити олією. Посолити. Збризкати соком лимона.

І смачного!

Раніше кулінарка Ардія Діаманті поділилася рецептом теплого салату.

Читайте також: Прекрасне поєднання двох смаків в одній страві: маринована капуста з помідорами на зиму

Фото Pixabay

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