Йшли хвилями на різних висотах: у нічній атаці на Україну брали участь понад 100 дронів

Під час чергової атаки ворога з повітря, яка тривала від вечора середи, 6 листопада, росіяни завдали удару 106-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел (рф) та ТОТ Криму.

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За даними командування Повітряними силами ЗСУ, станом на 12:00 підтверджено збиття 74-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях. Ще 25 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

Значну кількість ударних БпЛА ворог спрямував на столичний регіон. Так, за даними КМВА, дрони-камікадзе заходили на Києв як поодинці, так і групами, хвилями, з різних напрямків.

«БпЛА заходили на місто на різних висотах — як на дуже низьких, так і на значних. Повітряна тривога у місті тривала вісім годин. Внаслідок злагодженої роботи протиповітряної оборони та інших складових Сил оборони в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста було знешкоджено понад три десятки російських БпЛА», — зазначив керівник міської військової адміністрації Сергій Попко.

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Фото КМДА

Фото КМДА

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В шести районах столиці були зафіксовані падіння уламків, пошкоджень зазнала житлова забудова і нежитлові приміщення. На кількох точках розпочалися пожежі, які оперативно ліквідували співробітники «надзвичайної» служби. Також відомо про двох постраждалих, їхньому життю загрози немає.

Фото КМДА

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Фото КМДА

«На даний час в Києві немає повітряної тривоги. Але в повітряному просторі України ще є безпілотники, які можуть рухатися в напрямку Києва. Тому будьте уважні і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!» — попередив Сергій Попко.

А Сумщину ворог атакував керованими авіабомбами — загинула співробітниця АЗС, а сама автозаправочна станція була зруйнована. В лікарню з пораненнями потрапила співробітниця «Укрзалізниці».

Фото з відкритих джерел

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