Зростання податків з 1 жовтня не буде? Чому це може статися

Ухвалення 10 жовтня законопроєкту № 11416-д про зростання податків, причому заднім числом — з 1 жовтня, — може сильно вдарити по добробуту українців. Однак є шанс, що документ не буде прийнятий чи набуде чинності пізніше.

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Таку думку висловив економічний експерт Данило Монін на своїй сторінці у соцмережі. Він звертає увагу на низку факторів, основні з яких — наявність у парламенті постанови про відміну закону та не проголосовані перехідні правки.

Так, дійсно, згідно з сайтом парламенту, у Верховній Раді зареєстровано 11 постанов, які пропонують скасувати вже ухвалений законопроєкт № 11416-д. Разом з тим всі вони зареєстровані окремими депутатами або групами, які представляють опозицію, і тому мають мало шансів бути прийнятими, а деякі можуть бути навіть не винесені на голосування.

Проте Данило Монін вважає, що народні депутати повинні будуть зібратися та проголосувати запропоновані постанови. Як підсумок — підписаний законопроєкт № 11416-д буде ближче до листопада.

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«Є, звичайно, шанс, що Президент не підпише й відправить на повторне голосування… Але тут є дуже багато порадників — гроші потрібні. А МВФ і США якось не поспішають давати гроші Україні… МВФ уже місяць зволікає з видачею. 11 вересня вони погодили видачу вже 14 жовтня, а все ніяк. А США мали 3,9 млрд видати ще до 30.09, але Байден явно теж не поспішає», — зазначає експерт.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що можлива перемога на президентських виборах у США Дональда Трампа зупинить отримання Україною фінансової допомоги.

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