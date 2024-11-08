Ароматні булочки з сиром: діти точно оцінять смакоту

Це простий та вдалий рецепт булочок з сирною начинкою, які виходять гарні, пухкі і смачні. Вони вийдуть у кожної господині, а результат неодмінно порадує, ділиться кулінарка Наталія Бевза, яка раніше давала рецепт пляцка «Гуцулка».

ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти: 0,5 л молока

150 г цукру

40 г пресованих дріжджів

0,5 ч.л. солі

1яйце + білок (жовток на змащування)

50 г масла (ледь розтопленого)

10 г ванільного цукру

700−800г борошна Сирна начинка: 400 г сиру кисломолочного

100 г цукру

1 жовток

2 ст.л. сметани

ванільний цукор (за бажанням)

Приготування:

В миску виливаємо тепле молоко, додаємо цукор, дріжджі. Все гарненько вимішуємо. Додаємо сіль, яйце, білок, масло, борошно. Замішуємо м'яке тісто. В кінці можна при вимішуванні додати на руку трішки олії. Тісто має бути однорідним і еластичним.

РЕКЛАМА

Накриваємо плівкою і даємо підійти в теплому місці одну годину.

Коли тісто гарно піднялося, викладаємо на стіл і обминаємо. Розділяємо на 2 частини. Присипаємо поверхню борошном і кожну частину розкатуємо в квадрат 40×40. Розрізаємо тісто на десять смужок за допомогою різачка для піци. Робимо надріз (як на фото — Авт.).

РЕКЛАМА

Викладаємо сирну начинку і скручуємо рулетиком. Виходить 20 булочок. Розкладаємо на застелене пергаментом деко, накриваємо плівкою і залишаємо на 10 хв. Змащуємо збитим жовтком+молоко. Випікаємо при t 180 °C 25−30 хв.

РЕКЛАМА

Нагадаємо рецепт дріжджових булочок із сезамом.

67

Читайте нас у Facebook