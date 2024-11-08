Ароматні булочки з сиром: діти точно оцінять смакоту
Це простий та вдалий рецепт булочок з сирною начинкою, які виходять гарні, пухкі і смачні. Вони вийдуть у кожної господині, а результат неодмінно порадує, ділиться кулінарка Наталія Бевза, яка раніше давала рецепт пляцка «Гуцулка».
Інгредієнти:
- 0,5 л молока
- 150 г цукру
- 40 г пресованих дріжджів
- 0,5 ч.л. солі
- 1яйце + білок (жовток на змащування)
- 50 г масла (ледь розтопленого)
- 10 г ванільного цукру
- 700−800г борошна
Сирна начинка:
- 400 г сиру кисломолочного
- 100 г цукру
- 1 жовток
- 2 ст.л. сметани
- ванільний цукор (за бажанням)
Приготування:
В миску виливаємо тепле молоко, додаємо цукор, дріжджі. Все гарненько вимішуємо. Додаємо сіль, яйце, білок, масло, борошно. Замішуємо м'яке тісто. В кінці можна при вимішуванні додати на руку трішки олії. Тісто має бути однорідним і еластичним.
Накриваємо плівкою і даємо підійти в теплому місці одну годину.
Коли тісто гарно піднялося, викладаємо на стіл і обминаємо. Розділяємо на 2 частини. Присипаємо поверхню борошном і кожну частину розкатуємо в квадрат 40×40. Розрізаємо тісто на десять смужок за допомогою різачка для піци. Робимо надріз (як на фото — Авт.).
Викладаємо сирну начинку і скручуємо рулетиком. Виходить 20 булочок. Розкладаємо на застелене пергаментом деко, накриваємо плівкою і залишаємо на 10 хв. Змащуємо збитим жовтком+молоко. Випікаємо при t 180 °C 25−30 хв.
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