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Пляцок «Гуцулка»: сміливо подавайте до святкового столу

20:04 26 жовтня 2024
Пляцок «Гуцулка»

Пляцок — чудовий варіант до кави у вихідні та на свята. Цей пляцок готується з простих і доступних продуктів. Просто смакота, ділиться кулінарка Наталія Бевза.

Тісто:

  • 550 г борошна
  • 200 г маргарину
  • 2 яйця
  • 150 г цукру
  • 10 г ванільного цукру
  • 150 г сметани
  • 1 ст. л. (10г) амоняку (гідрокарбонату амонію)
  • 0,5 л варення смородинове (має бути густе, може бути сливове, яблучне)

Крем:

  • 400 г сметани
  • 200 г цукрової пудри
  • 10 г ванільного цукру

Приготування:

Амоняк попередньо змішати зі сметаною. В миску всипаємо просіяне борошно, додаємо маргарин, цукор і все перетираємо в крихту. Додаємо всі інші інгредієнти й замішуємо м'яке тісто, яке ставимо на 1 годину в холодильник. Ділимо на 6 рівних частин.

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З кожної розкочуємо два коржі. Один намазуємо варенням і накриваємо другим. Випікаємо таких три коржі. Кожний по 15 хв при t 180°. Випікаємо на пергаменті.

Збити крем, перемастити кремом охолоджені коржі.

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На пару годин (а краще на ніч) поставити в холодне місце.

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