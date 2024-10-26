Пляцок «Гуцулка»: сміливо подавайте до святкового столу

Пляцок — чудовий варіант до кави у вихідні та на свята. Цей пляцок готується з простих і доступних продуктів. Просто смакота, ділиться кулінарка Наталія Бевза.

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Тісто: 550 г борошна

200 г маргарину

2 яйця

150 г цукру

10 г ванільного цукру

150 г сметани

1 ст. л. (10г) амоняку (гідрокарбонату амонію)

0,5 л варення смородинове (має бути густе, може бути сливове, яблучне) Крем: 400 г сметани

200 г цукрової пудри

10 г ванільного цукру

Приготування:

Амоняк попередньо змішати зі сметаною. В миску всипаємо просіяне борошно, додаємо маргарин, цукор і все перетираємо в крихту. Додаємо всі інші інгредієнти й замішуємо м'яке тісто, яке ставимо на 1 годину в холодильник. Ділимо на 6 рівних частин.

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З кожної розкочуємо два коржі. Один намазуємо варенням і накриваємо другим. Випікаємо таких три коржі. Кожний по 15 хв при t 180°. Випікаємо на пергаменті.

Збити крем, перемастити кремом охолоджені коржі.

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На пару годин (а краще на ніч) поставити в холодне місце.

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