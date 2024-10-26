Пляцок «Гуцулка»: сміливо подавайте до святкового столу
Пляцок — чудовий варіант до кави у вихідні та на свята. Цей пляцок готується з простих і доступних продуктів. Просто смакота, ділиться кулінарка Наталія Бевза.
Тісто:
- 550 г борошна
- 200 г маргарину
- 2 яйця
- 150 г цукру
- 10 г ванільного цукру
- 150 г сметани
- 1 ст. л. (10г) амоняку (гідрокарбонату амонію)
- 0,5 л варення смородинове (має бути густе, може бути сливове, яблучне)
Крем:
- 400 г сметани
- 200 г цукрової пудри
- 10 г ванільного цукру
Приготування:
Амоняк попередньо змішати зі сметаною. В миску всипаємо просіяне борошно, додаємо маргарин, цукор і все перетираємо в крихту. Додаємо всі інші інгредієнти й замішуємо м'яке тісто, яке ставимо на 1 годину в холодильник. Ділимо на 6 рівних частин.
З кожної розкочуємо два коржі. Один намазуємо варенням і накриваємо другим. Випікаємо таких три коржі. Кожний по 15 хв при t 180°. Випікаємо на пергаменті.
Збити крем, перемастити кремом охолоджені коржі.
На пару годин (а краще на ніч) поставити в холодне місце.
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