Дріжджові булочки із сезамом: так смачно, що не відірватись

Це чудовий рецепт гарненьких і смачненьких булочок, які просто тануть у роті. Можете сміливо подавати їх до філіжанки кави чи чашки чаю, вийде ідеальний тандем, ділиться кулінарка Наталія Бевза, яка раніше пропонувала приготувати сирні кекси.

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Інгредієнти: 0,5 л молока

50 г пресованих дріжджів

100 г цукру

1пакетик ванільного цукру

1 ч.л. солі

2 яйця

50 г масла (топленого)

3 ст.л. олії

800−900 г борошна

Приготування:

В миску наливаємо тепле молоко, додаємо дріжджі, сіль, цукор, ванільний цукор, яйця, масло. Все вимішуємо вінчиком. Поступово всипаємо пересіяне борошно, в кінці додаємо олію. Замішуємо м'яке тісто. Тісто викладаємо в змащену олією миску і накриваємо харчовою плівкою для піднімання на 1 годину.

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Готове тісто обминаємо і ділимо на 18 шматочків, з яких робимо кульки. Прикриваємо плівкою та залишаємо на 10 хвилин. Кожну кульку розкатуємо тоненько в прямокутник, скручуємо в джгутик, краї защипуємо і ще раз руками розкатуємо на довжину до 25 см. Робимо петельку і переплітаємо в середину, кінці защипуємо і перевертаємо. Викладаємо на застелене пергаментом деко, залишаємо на 15хв.

Змащуємо жовтком, посипаємо зверху сезамом, залишаємо на 5 хв для підсихання яйця. Ставимо в духовку, випікаємо при t 180 °C 20−30 хв. Орієнтуємось по своїй духовці.

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Нагадаємо рецепт галицької фасолевої зупи.

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