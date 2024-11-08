«У лісі найближчими вихідними грибники будуть лобами стукатися»: синоптикиня розповіла про погоду на 9 та 10 листопада

Антициклон продовжує панувати над територією України. Опадів найближчими вихідними практично не буде.

Зранку та ввечері можливі тумани, вдень місцями хмарно, місцями навіть сонячно. Такий прогноз озвучила синоптикиня Наталка Діденко.

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Винятком буде 9-го листопада, коли незначні дощі очікуються у південній частині.

Нічні температури у більшості регіонів — +2…+7 градусів. Невеликий «мінус» буде в ніч на неділю у західних областях.

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Впродовж дня 9 та 10 листопада в Україні передбачається +4…+7 градусів, на півдні та на Закарпатті +8…+12 градусів.

У Київ 9 листопада без опадів. Проте можливі тумани. У нічні години +3…+5 градусів, вдень очікується +5…+8 градусів.

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«Ловити метеликів вже не сезон, а ось, підозрюю, у лісі найближчими вихідними грибники будуть лобами стукатися», — пише синоптикиня.

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«Будьте уважними, обережними, не заходьте у заборонені зони, гриби обирайте з досвіду, підозрілі не беріть, буцайте ногами листя, бережіть природу, тепло й один одного», — додала вона.

А про те, яку погоду синоптики обіцяють українцям у листопаді, читайте у нашому матеріалі.

Фото: https://www.facebook.com/tala.didenko/

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